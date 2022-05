OBRAZEM: Do Prahy přijel první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě

Vodíkové vlaky by mohly začít jezdit po české železnici zhruba za pět let. Klíčové pro jejich širší využití budou zejména změny legislativy a rozvoj tuzemské infrastruktury. Náklady na ně by se přitom příliš nelišily od současných vlaků. Novinářům to dnes řekli při prezentaci vodíkového vlaku Coradia iLint šéf Výzkumného ústavu železničního (VUZ) Martin Bělčík a šéf výrobce vlaků Alstom Daniel Kurucz. Vlaky na vodíkový pohon jsou podle expertů jednou z ekologických variant budoucího provozu zejména na regionální železnici.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Příjezd prvního vodíkového vlaku pro osobní dopravu na světě Coradia iLint. | Foto: Deník/Radek Cihla