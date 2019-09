Je expertkou na chování a stolování. Proti Ladislavu Špačkovi, který je v tomto oboru o chlup větší celebritou, má ale jednu dovednost navíc. Vaření! A autorka rozhovoru pro týdeník Vlasta přiznává, že sama roky své rodině kuchtí podle jejích kuchařek, takže ví, jak dobře fungují!

Eva Filipová | Foto: Dagmar Hájková

Češi a etiketa – jak jsme na tom?

Zdá se mi, že se to trošku zlepšuje. Tím, jak jsme začali komunikovat se světem, tak speciálně mladší ročníky vidí, že když se neumí dobře chovat, přiměřeně se obléct a přichystat na danou příležitost, sami to začínají vnímat jako problém. Na přednáškách vidím zájem se vzdělávat, a to i u starší generace, lidi téma etikety očividně zajímá a baví, píší mi dotazy. Celkově za sebou ale pořád vláčíme těch čtyřicet let pauzy.