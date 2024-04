Na ministra pro vědu a výzkum má TOP 09 podle místopředsedy strany a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) čtyři kandidáty, tři muže a ženu. Řekl to v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Nejčastěji se jako o nástupci Langšádlové, která v tomto týdnu oznámila rezignaci na funkci ve vládě, hovoří o poslanci TOP 09 Matějovi Ondřejovi Havlovi, který vedl gymnázium v Hradci Králové, dalším kandidátem je ekonom a bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, potvrdil Válek. Strana podle něj po rezignaci Heleny Langšádlové zvažovala i zrušení tohoto ministerstva, nakonec se ho ale rozhodla spíš posílit.

Podle dřívějšího vyjádření Langšádlové vadilo TOP 09 to, že neumí svou práci prodat a je málo vidět. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dávala ministryně více úsilí do obsahové části práce než do prezentace navenek. Práci Langšádlové ocenil premiér Petr Fiala (ODS), spolupráci s Langšádlovou na prioritách, které jsou jim blízké, ocenili také vicepremiéři a předsedové Pirátů Ivan Bartoš a lidovců Marian Jurečka. Podle zástupců vědecké komunity, které ČTK oslovila, se Langšádlová věnovala své agendě dobře.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová skončila ve vládě po dvou a půl letech:

Definitivní výběr podle Válka strana oznámí příští týden po jednání předsednictva. Počítá se podle něj ale s tím, že Langšádlová bude svému nástupci pomáhat a dotáhnout rozdělané věci. „Jeho úkol je daleko více vysvětlovat veřejnosti ty věci, které se na resortu odehrály, tak aby si získávaly u veřejnosti podporu,“ řekl Válek k nástupci či nástupkyni Langšádlové.

Pekarová Adamová dnes v diskusním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct řekla, že už má jasného favorita. Jeho jméno ale neuvedla. O poslanci Havlovi, o kterém se spekuluje, řekla, že by tuto pozici důstojně zastával. Dodala ale, že v hledáčku jsou i další jména. „Máme hned několik osobností, které by mohly tuto pozici zastávat,“ řekla.

„Nastupovala s poměrně negativní pověstí, že není odborník, ale to ji podle mě zahubilo,“ řekl k rezignaci Langšádlové v ČT bývalý ministr zdravotnictví za ANO Roman Prymula. Před odvoláním ministryně by se nejdříve ptal zástupců vědeckých subjektů. Sám by na pozici preferoval někoho, kdo zkušenost s vědou má. Podle opozičního hnutí ANO je toto ministerstvo zbytečné, zrušilo by ho, řekla v ČT senátorka Věra Procházková (ANO).