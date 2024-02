Dva roky je v čele resortu zdravotnictví a několik měsíců prvním místopředsedou TOP 09. Vlastimil Válek o sobě ovšem stále tvrdí, že je především lékař. A že většinu svých kroků dělá právě z pohledu pacientů a zdravotnického personálu. V rozhovoru pro Deník představil několik zásadních změn, které chce prosadit ještě v tomto volebním období. Rád by u nich přitom našel shodu i s opozicí.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Délka přesčasových hodin byla důvodem protestu mladých lékařů. Ministr Válek ale upozorňuje, že jen jejím zkrácením a vyššími odměnami problém nekončí: „Řešením je nepřetržitý provoz, kde problém s přesčasy odpadá. To předpokládá změnu organizace práce a fungování nemocnic. V tomto směru na ně musejí tlačit pojišťovny. Ale pochopitelně pokračuji v tom, co jsem slíbil, tedy v přípravě zákona o odměňování zdravotníků.“

Drahé výkony plně hrazeny

Zhruba rok ještě ministr potřebuje k tomu, aby se zcela srovnaly úhrady za výkony, ať jsou provedeny kdekoliv. „Za stejný výkon, pokud je kvalitně provedený, bude stejná platba,“ prohlásil autoritativně.

Psychiatrická nemocnice Kroměříž se sloučí s olomouckou nemocnicí, prozradil Vlastimil Válek Deníku:

Kroměřížská psychiatrie se spojí s nemocnicí v Olomouci, zjistil Deník

A přidal i další slib: „Centrové, tedy drahé, výkony jsme začali hradit nákladově, podle skutečné ceny. Když jsem nastoupil do funkce, byla jich u nás hrazena dvě procenta, v Německu čtyřicet. Odborníci kolem profesora Duška mě prosili, aby se do vyhlášky dalo aspoň pět procent, aby na tom neprodělávaly nemocnice, které léčí nejsložitější případy. Tak jsem řekl, že chci čtyřicet procent jako Německo. Už máme dvacet procent a do sněmovních voleb chci mít aspoň pětatřicet procent.“

Pohotovosti vedle urgentů

V interview se ministr Válek věnuje i problematice urgentních příjmů a pohotovostí. „Stát definuje, které nemocnice musejí mít urgentní příjem. A tam by měli přijímat pacienty s akutním stavem, ne s bolavými zády nebo kašlem. Za urgenty odpovídá ministerstvo zdravotnictví, o pohotovostech v regionu rozhoduje krajské zastupitelstvo. Já chci, aby rozmístění a obsazení pohotovostí měla na starost pojišťovna, a to včetně toho, že budou u každého urgentu. Ta pak musí jít za konkrétním lékařem, který s ní má uzavřenou smlouvu, a zařídit, aby sloužil i na pohotovosti, protože tuto povinnost má každý poskytovatel zdravotní péče,“ představil svůj další záměr.

Nadstandardy jsou mrtvé

Na dotaz, zda se do hry ještě vrátí definice nadstandardní péče, odvětil: „Nadstandardy byly silné téma před patnácti lety, ale s rychlým vývojem medicíny už nejsme schopni je definovat, neboť co je dnes nadstandard, je zítra standard. Tato debata je proto mrtvá všude na světě.“

Babyboxy zůstanou v České republice zachovány, potvrdil ministr zdravotnictví:



Zachránci dětí si oddechli. Ministr Válek řekl, jak to bude s babyboxy

Zato hodlá provést revizi plateb, jež vybírají některá ambulantní pracoviště. „Nařídil jsem prověření všech poplatků. Zjistíme, co se kde vybírá a zda je to legální. Na základě toho bude v předloze o zdravotních pojišťovnách přesná definice, co je, či není v rozporu se zákonem. Pojišťovny to budou muset hlídat, a pokud poskytovatel zdravotní péče bude dělat něco nezákonného, budou ho sankcionovat, eventuálně mu odeberou smlouvu. Tato poplatková praxe musí skončit,“ sdělil Válek.

Jaké novinky se chystají v rámci zákona o elektronizaci zdravotnictví, co se bude dít s psychiatrickou péčí a kolik absolventů českých lékařských fakult odchází do zahraničí? Dočtete se v pátečním tištěném Deníku.