Osm let volají farmáři z východočeského Broumovska po redukci vlčí populace, která jim ročně způsobuje milionové škody. Šelmě hraje do karet fakt, že její jméno figuruje v Bernské úmluvě. Tedy v dokumentu chránícím vzácné živočichy. To by se však brzy mohlo změnit. V Česku se vyskytuje na 150 vlků.

Napadené ovce vlky. | Foto: Deník / Jiří Špreňar

Potkat na Broumovsku vlka je v posledních letech lehčí, než se zdá. Zkušenosti s tím mají nejen místní farmáři, kterým ročně zardousí či vážně poraní ovce, ale i zdejší obyvatelé. Například paní Hana Vlková už kvůli přítomnosti této chráněné šelmy nechodí venčit svého psa do přilehlých lesů. „Opravdu se bojím. Jednou se mi stalo, že jsem šla venčit psa a vlk stál asi dvacet metrů ode mě na cestě. Teď si představte, že bych potkala celou smečku,“ uvedla žena.

S vlky se setkává i farmář z Šonova Vladimír Menčík. Kromě toho, že za poslední roky přišel o několik desítek ovcí, potkal vlka i u sebe doma. „Ano, došel až k nám domů, to už je opravdu moc. Ale nejvíce nás stále trápí útoky na ovce,“ prohlásil. Dodal, že stáda má kvůli útokům uvnitř budov. Ovce ale kvůli tomu méně dojí. Menčík již dlouhou dobu, spolu s dalšími farmáři v okolí, brojí za odstřel vlka.

V Česku vznikne vlčí zásahovka. V krajních případech bude střílet

I když šelma žije nejen v Královéhradeckém kraji, právě ten byl před necelým rokem první v republice, který za určitých okolností umožnil vlka střílet. „Kromě Královéhradeckého kraje přijaly podobná opatření Moravskoslezský a Zlínský kraj. Nedávno byla také potvrzena přítomnost vlků na Vysočině. Evropské předpisy nám však neumožňují další kroky k jejich redukci,“ řekl broumovským farmářům na své inspekční cestě ministr zemědělství Marek Výborný. Připomněl Bernskou úmluvu, tedy pakt o chráněné fauně a floře, kde má zatím vlk výsostné postavení coby přísně chráněný druh.

Zdroj: Poskytl: Jan Dvořák

Pomoc v Evropské unii?

Dokud se tato úmluva nezmění a vlk nebude mít menší ochranu, je ministr skeptický i k výjimkám odstřelu podobným té v Královéhradeckém kraji. „Nechci to nikterak zlehčovat, ale aby bylo možné vlka odstřelit, musel by po útoku zůstat na pastvině, z huby by mu měla kapat krev a takto by měl vyčkat do příjezdu komise, která rozhodne o tom, zda se jedná v jeho případě o opakovaný útok. A pak by ještě musel čekat na myslivce, který by jej zastřelil,“ s nadsázkou uvedl Výborný. Doplnil, že v celé České republice je nyní evidováno na 150 vlků.

Jak se zvěř chová poblíž šelem? Odborníci zkoumají vliv vlků na horský ekosystém

Svoji snahu pomoci farmářům ministr směřuje k evropským orgánům. „Na evropské úrovni se jedná o úpravě Bernské úmluvy. Mělo by dojít ke snížení stupně ochrany. Proces trvá minimálně rok a probíhá debata na odborných platformách Evropské komise. Neočekávám však že toto rozhodnutí padne letos, spíše příští rok,“ doplnil ministr.

Podle dalšího z chovatelů na Broumovsku, starosty Vernéřovic Tomáše Havrlanta, bylo v celé republice jen za loňský rok evidováno kolem 900 případů napadení zvěře vlkem. „Letos už je to na 300 případů. V současné situaci nám hraje do karet fakt, že negativní zkušenosti s vlkem má i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Té v roce 2022 vlk na její farmě farmě nedaleko Hannoveru roztrhal oblíbeného poníka a tím pádem změnila na jeho ochranu názor. Ale dokud to nebude schváleno, jsem k jednáním evropských politiků spíše skeptický,“ konstatoval Havrlant.