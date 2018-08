Vlna veder pokračuje: zvířata hynou, farmářům chybí seno

Venkovní teploty i včera atakovaly historická maxima. V Řeži u Prahy bylo 37,2 stupně Celsia. Vedra si vybírají svoji daň. Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku bojují se suchem originálním způsobem: přestali sekat trávníky, tedy alespoň na některých vytipovaných místech. Tráva tam má nyní až půl metru.

„Je to z toho důvodu, aby země v těchto místech zadržovala vláhu,“ říká šéf odboru technických služeb Radek Hampl. Právě městská zeleň bude nastalými teplotami zasažena citelně. Trávníky jsou spálené, stromy opadávají.

Dlouhotrvající sucho ale dělá vrásky hlavně rybářům. Třeba v Bohuňovicích na Olomoucku na přelomu týdne zcela vyschnul potok a v tůni pod splavem zůstaly uvězněné tisícovky ryb. Rybáři museli sáhnout k nouzovému řešení, vylovit je a převézt do nedaleké řeky. „Něco takového nepamatuji,“ říká Josef Faltýnek z Českého rybářského svazu.

Příliš se to nezlepší ani v následujících dnech. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by sice mělo o víkendu dojít k mírnému ochlazení, ale ve druhé polovině příštího týdne se nejvyšší teploty opět mohou vyšplhat až ke 37 stupňům Celsia. K ochlazení má dojít až ve druhé polovině srpna. Podle hasičů byl červenec co do počtu požárů nejhorším měsícem za posledních 12 let.