Řecké ostrovy sužují lesní požáry. Bude tohle „obrázek“ Evropy v příštích letech?

Lesní požáry v této oblasti nejsou výjimkou. V létě je tu většinou vysoká teplota a sucho a pak stačí neopatrnost člověka nebo zásah blesku. Jenže zkuste zapálit vlhký a nebo suchý porost. Rozdíl je veliký. Pokud tedy jsou intenzivnější vlny veder a tím i větší sucho, možnost vzniku požáru je samozřejmě větší. V České republice nám za posledních 30 let stoupl počet dnů, kdy je zvýšené riziko požárů, o 20 až 25 ročně, a to hlavně kvůli suchu. V oblasti Řecka spíše očekávám, že se „požární sezona“ prodlouží. I u nás jsme zaznamenali velké množství požárů například už v březnu, a to kvůli zimě bez výrazné sněhové pokrývky.

Při lesních požárech se do atmosféry uvolňuje oxid uhličitý (CO2). Hrozí tak rychlejší oteplování planety?

Lesní porost, který do sebe ukládal CO2 po desítky let, uvolní všechno toto množství během několika dnů. To samozřejmě není vůbec dobře. Rostoucí množství lesních požárů bude mít vliv na potenciálně rychlejší oteplování planety. Lesní požáry mají hlavně bezprostřední vliv na lidské zdraví, kdy uvolňují škodlivé látky, které člověk dýchá. Myslím, že záběry z letošního New Yorku, kam doputoval kouř až z Kanady, mluví za vše. No a minulý rok byl cítit zápach z požáru v Českém Švýcarsku až v Praze.

Jsou současná vedra důsledkem jevu El Niño, jak tvrdí odpůrci klimatických změn, nebo se už začínají v mnohem větším rozsahu ukazovat důsledky lidské činnosti?

Jev El Niño zatím hlavně ovlivnil jižní polokouli, takže za horkou vlnu v Evropě zatím příliš nemůže. Za další, tento jev se podílí na vyšší globální teplotě většinou jen z 0,1-0,2 °C, ale růst globálních teplot je vyšší než 1,1 °C. Zároveň nelze nikdy sledovat jen jeden konkrétní rok, ale dlouhodobé trendy, a ty jsou bohužel jasné. Horké vlny a vyšší teploty přibývají bez ohledu na to, jestli v daném roce jev El Niño nastal, nebo ne. Klima se měnilo vždy, ale bylo to důsledkem přírodních faktorů - například solární záření, vulkanismus, sklony zemské osy. Jenže ty jsou momentálně v neutrálním postavení, takže nemají vliv na růst teplot. Oproti tomu stále roste množství skleníkových plynů, a to kvůli činnosti člověka.

Klimatolog Pavel ZahradníčekZdroj: Deník/Eliška Koukalová

Čekají Evropu v budoucnu velmi teplá léta a stanou se čtyřicetistupňová vedra standardem i ve střední Evropě?

Léto se nám za posledních 60 let otepluje ze všech sezon nejvíce. Oproti 60. létům 20. století nám narostl počet horkých dnů nad 30 °C v České republice trojnásobně a počet horkých nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C, v centru Prahy, kde spolupůsobí i vliv tepelného ostrova, dokonce patnáctinásobně. A to vše při změně průměrné teploty o dva stupně Celsia oproti stavu před 60 lety. Absolutní maximální teploty vzduchu v České republice byly v poslední dekádě vyšší o 2,4 °C než v letech 1961-1990. Ale stejně si myslím, že 40 °C teploty budou i v nejbližších dekádách spíše výjimkou. Na druhou stranu většina teplotních rekordů se stala v posledních 20 letech, což také o něčem svědčí.