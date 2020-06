Piráti a ODS obsazují v žebříčcích volebních preferencí střídavě druhé a třetí místo. Hnutí ANO suverénně vede, což podněcuje chuť obou opozičních stran uspět v letošních podzimních volbách. Je skutečně o co usilovat, neboť ani jedna z nich v současnosti nemá hejtmana. Kromě Libereckého, Ústeckého a Zlínského kraje vedení všech ostatních obsadily ANO a ČSSD. Především ODS cítí šanci na změnu.

„Chceme několik hejtmanů a nejsilnější senátorský klub,“ řekl Deníku po odstartování kampaně šéf ODS Petr Fiala. Druhé přání se mu pravděpodobně vyplní. Z 19 křesel jeho strana obhajuje pouze dvě, každé další je bonus. Fiala svou stranu prohlásil za „lídra silných, středopravých, hodnotových koalic“. Tuto tezi podpořil faktem, že na řadě senátních kandidátů se občanští demokraté shodli s TOP 09, STAN či KDU-ČSL.

Koaliční kandidáti

Zdroj: DeníkPlatí to především o Praze, kde si oprávněné naděje dělají Michael Žantovský či Eduard Stehlík. Podporu Fialovy strany ale mají i úspěšní senátoři Zbyněk Linhart a Jiří Carbol či Tomáš Goláň, jež nominovaly jiné subjekty nebo kandidují díky petici občanů.

Senát je pro ODS důležitý jako ideová protiváha vlády. Díky potvrzené cestě na Tchaj-wan se jeho šéf a místopředseda ODS Miloš Vystrčil stal celostátně známou tváří, která reprezentuje zásadové pojetí politiky. Tuto linii zastupuje i poslankyně Miroslava Němcová, která při včerejší prezentaci lídrů sklidila největší potlesk spolustraníků. V Praze 1 ji do Senátu vysílá ODS, TOP 09 a STAN.

Souboj s ANO a ČSSD

V regionálním klání to pravice nebude mít tak jednoduché. Lidé si totiž většinou vybírají osobnosti, které dobře znají z jejich práce v dané lokalitě. Z tohoto pohledu je favoritem v souboji o post středočeského hejtmana Martin Kupka, dlouholetý starosta Líbeznice a místopředseda ODS. Vítězství nad Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) bere jako výzvu a téměř povinnost. Navíc krajskou vládu se STAN, TOP 09, ale i Piráty, jež tady vede právnička Adéla Šípová, by Kupka vytvořil snadno. Naopak Pokorná Jermanová by i v případě výhry mohla mít problém s koaličním potenciálem, neboť její současní partneři – ČSSD a KSČM – nemusejí překročit pětiprocentní hranici.

Zabodovat by v tradičně pravicovém Plzeňském kraji mohla bývalá rektorka Západočeské univerzity a poslankyně Ilona Mauritzová. Ta se chce soustředit na dobře fungující a finančně saturované zdravotnictví. Zajímavé bude sledovat osud jihočeského lídra ODS a bývalého ministra průmyslu Martina Kuby. O hejtmanský post se zřejmě utká se současnou šéfkou kraje Ivanou Stráskou z ČSSD. Zaujmout může i další lékař Lukáš Mareš, jenž zastupuje Piráty. Ti do voleb vysílají hodně komunálních politiků a známých občanských aktivistů. Patří k nim třeba zakladatel strany Jiří Kadeřávek, který chce dobýt Senát v Brně nebo výrazné ženy Zuzana Klusová a Hana Ančincová, jež budou soupeřit o hejtmanské posty v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

„Chceme měnit budoucnost, o níž se rozhoduje právě teď, zasadíme se o kraje nové generace, v nichž se propojí nové technologie s aktivitou občanů. Odmítáme klientelismus, rozdávání trafik,“ uvedl předseda strany Ivan Bartoš. Jak ODS, tak Piráti vylučují povolební spolupráci s KSČM a SPD.