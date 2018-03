Vnitro se brání proti verdiktu o nezákonnosti zásahu policie

Slavný Ferry Porsche, který společně se svým možná ještě slavnějším otcem Ferdinandem stál u začátků automobilky, jež nese rodinné jméno, v roce 1989 prohlásil: „Kdybychom postavili terénní auto podle našich požadavků na kvalitu a s logem Porsche, lidé by ho kupovali." Měl pravdu. Když se totiž o 14 let později objevil Cayenne, byl to hit. Aktuálně se do prodeje dostává už třetí generace.