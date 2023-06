Lidé jsou tam ubytováni hlavně přes víkendy, od 9. června už bude restaurace v provozu denně. „O víkendech to tu žije, spousta lidí sem jezdí na naši specialitu – hranaté burgery,“ poznamenal Cimrman.

Počátky karavaningu v Česku. Připomeňte si, jak kempovali naši prarodiče

V kempu Branov, kde je prostor pro 450 stanů a 30 karavanů, došlo před letošní sezonou k rekonstrukci dámských záchodů. „Také jsme upravili příjezdovou cestu a přibyly tu dětské herní prvky,“ připomněl Cimerman, který investoval i do vybavení kuchyně a dalšího zázemí, nakoupil techniku na údržbu. „Novinkou je například desková hra cornhole, což je původně americká hra, je to poměrně zajímavé a mohlo by to návštěvníky bavit,“ dodal majitel dvou kempů.

Problémoví opilci

Kempy se v poslední době potýkají stále více s opilými turisty především mladé generace, problémy někdy musí vyřešit až přivolaná policie. „Proto jsme v sezoně od čtvrtka do soboty najali bezpečnostní agenturu, aby zajistila klid. Je tu hodně rodin s dětmi, a když tu pak skupinky opilých dělají nepořádek a občas se s nimi nelze dohodnout, je to těžké. Budeme proto mít bezpečnostní pracovníky, kteří budou upozorňovat na to, že v určitých hodinách má být klidový režim,“ vysvětlil Cimrman.

Na některé rozjívené turisty si postěžovala i Zuzana Fraňková, která provozuje roztocké tábořiště Mezi mosty. „Snažíme se to tu udržet v původních duchu, nechat tu retro atmosféru s hraním pro trempy s táborákem, ale bohužel dnes se někteří umí jen opít a řvát,“ popsala své zkušenosti Fraňková. Kemp je zatím otevřen hlavně o víkendech a pak podle počasí.

Ceny stouply, ale nijak rapidně

„Snažím se tu být občas i ve všedních dnech odpoledne, ale to moc lidí zatím nebývá. O víkendech vaříme normálně, i hotovky,“ potvrdila. Dospělý zaplatí Mezi mosty denně 85 korun za pobyt a 15 korun obci, dětské skupiny platí 50 korun za dítě. Kapacita kempu je zhruba 75 osob.

V kempu Ahoj ve Skryjích se platí za dítě 50 korun, za dospělého 60 korun, stejně jako za auto a za stan. Podle majitelky Jitky Cutychové se ceny zvedly asi o desetikorunu. „Hospoda je otevřená, v červnu se otevírá i kiosek. Už se nám to tu pomalu rozjíždí, byla tu škola z Berouna, teď naskakovali na vodu hasiči,“ připomněla majitelka kempu, který byl loni rekonstruován.

VIDEO: Vltava je odemčená. Počasí ani velký průtok skalní vodáky neodradily

Od května je otevřen denně také Autokemp Višňová II, kde došlo k rekonstrukci toalet a sprchových koutů i k výměně dveří. „Pořídili jsme i velkou trampolínu. Vybíráme za ni poplatek sto korun, dítě pak na ní může skákat po celý den,“ řekl provozovatel Dušan Čížek. Také on by nucen přistoupit ke zdražení. „Malinko ceny stouply, ale nijak rapidně. Třeba ubytování v karavanech se ani nezvedlo, auto se zdražilo o deset korun, platba za osobu také,“ upřesnil Čížek.

Za dospělého se platí 60 korun, za dítě polovinu, za stan 60 až 90 korun, za karavan stovka a za obytné auto 150 korun. V kempu jsou k dispozici dvě hospody.

Tipy na kempy

Autokemp Višňová II

• Adresa: Višňová, Roztoky u Křivoklátu

• Otevřeno: denně od 7 do 22 hodin

• Ubytování je možné v karavanech s elektrickou přípojkou, v mobilních domech, maringotce nebo ve vlastních stanech a karavanech, po dohodě je možný pronájem sezonně i celoročně. Pobyt je vhodný pro všechny věkové skupiny, nachází se zde i restaurace a samozřejmostí je sociální zařízení, které prošlo rekonstrukcí.



Veřejné tábořiště Ahoj Skryje

• Adresa: V Dálce, Skryje

• Otevřeno: denně

• Tábořiště s vlastním sociálním zázemím především pro stany, případně i karavany, je zde i bufet nebo kiosek s občerstvením a prodejem základních potravin, ale také vodácká hospoda Vydra.



Kemp Branov

• Adresa: Branov

• Otevřeno: od 8. června denně

• V kempu je prostor pro 450 stanů. Místo si lze i rezervovat přes rezervační formulář. Také se zde nachází celkem 30 míst pro karavany. Všechna místa disponují elektrickou přípojkou. K dispozici jsou toalety i sprchy, ty dámské prošly rekonstrukcí. Je zde i možnost občerstvení.



Tábořiště Mezi Mosty Roztoky

• Adresa: Roztoky

• Otevřeno: denně, hospoda podle počasí

• Poloha kempu je zvláště výhodná pro vodáky, kteří zde mohou nocovat. Ubytování je ve vlastních stanech na travnatém pozemku. Uskladnění lodí a raftů je možné. Občerstvení je na zastřešené terase. Ve vzdálenosti 150 metrů od kempu se nalézá restaurace s možností teplého stravování.



Nový kemp Riviéra Zbečno

• Adresa: Riviéra, Zbečno

• Otevřeno: od 8. června denně

• Krátký popis: Tento nově zrekonstruovaný kemp se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Cílem je vytváření příjemného rodinného kempu s prvotřídním občerstvením. V kempu se pravidelně konají u hudební akce.