Leh-sedy, kliky či běh. Zvládli byste fyzické testy v české armádě? U řady útvarů extra dril nečekejte. Přesto čtvrtina vojáků z povolání projde přezkoušením jen s odřenýma ušima nebo vůbec. Ministerstvo obrany je chce motivovat ke zlepšení kondice.

Stačí dvacet kliků na jeden zátah a osmnáctiletý záklaďák má splněn první test fyzické zdatnosti ve Vojenské akademii Vyškov. A to na nejnižší hodnocení „vyhovující“. Dalším cvičením v kurzu přípravy je Cooperův test - běh na dvanáct minut, kdy stačí uběhnout 2400 metrů. Profesionální vojáci mají při přezkoušení navíc shyby a plavání. Kritéria ale u většiny o moc náročnější nejsou. Je to dostačující pro práci v ozbrojených složkách?

Jak Deník zjistil, ministerstvo obrany teď přiznalo slabinu v hodnocení přezkoušení a vůbec v kondici vojáků z povolání. „Dlouhodobě zhruba čtyři procenta vojáků jsou při přezkoušení fyzické zdatnosti nevyhovující a přibližně 21 procent je pouze vyhovující,“ uvedli zástupci resortu v návrhu úpravy služebního hodnocení vojáků z povolání. Změnu chtějí ještě letos.

Dobrou kondicí k lepšímu hodnocení

Podle předkladatelů z ministerstva obrany je nutné motivovat ke zvýšení kondice asi 6500 vojáků české armády. „Vysoká úroveň fyzické zdatnosti vojáků je základním předpokladem pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky, a je tedy žádoucí využít všechny motivační nástroje k jejímu udržení. Dosavadní úprava služebního hodnocení zjevně nemotivuje relativně velkou skupinu vojáků ke zvyšování své fyzické zdatnosti,“ stojí ve zdůvodnění.

Současná právní úprava obsahuje hodnocení tělesné přípravy pouze v rovině informace splnil/nesplnil. Neovlivňuje přímo výsledek celého služebního hodnocení. Nově by už to tak bylo.

Redakce Deníku požádala o komentář k návrhu přímo vedení Generálního štábu Armády ČR. Odpověď nedostala ani po týdnu.

Malé požadavky

Na oficiálním společném kanálu ministerstva obrany a armády na platformě Youtube nedávno zaznělo, že u vojáků z povolání je požadována jen o 15 procent vyšší úroveň testů fyzické zdatnosti než u uchazečů při náboru do armády. Požadavky se liší dle věku i pohlaví. Pro příklad: Podle vyjádření Radka Veselého z Oddělení tělesné přípravy Generálního štábu musí uchazeč - muž mladší 30 let - zvládnout více než 33 leh-sedů za minutu, alespoň 19 kliků do půlminuty, z místa skočit 182 centimetrů a na rotopedu dosáhnout výkonu 1,8 W na kilogram své váhy (tepová frekvence 170 tepů za minutu). Pro zdravého aktivního člověka nic zásadního.

Armáda přiznává, že normy jsou přizpůsobené stavu populace. „Voják v základní přípravě je poté trénován tak, aby se přiblížil nejnižší úrovni požadované po vojáku z povolání. Ti pak v průběhu kariéry absolvují další náročnější testy podle druhu vojska, kde slouží,“ upřesnil Veselý v armádním podcastu.

Černochová: Každý nemusí být super sportovec

Ve vztahu k oznámené nutnosti motivovat ke zvýšení kondice tisíce českých vojáků se zdá poněkud podivné prohlášení šéfky obrany Jany Černochové. Ministryně nedávno uvedla, že se s náčelníkem generálního štábu snaží odstranit některé překážky a bariéry pro službu v armádě. Zmínila příliš přísnou zdravotní vyhlášku i právě fyzickou zdatnost.

„Ne každý musí být výsadkář, ne každý musí být voják speciálních sil, ale je celá řada profesí v armádě, kde prostě nemusíte běhat maratony a nemusíte mít kondici úplně v té nejlepší podobě pro to, abyste opravdu měl super výkon. Když budete někde štábák, prostě vám stačí nějaká fyzická schopnost, zdatnost a dobrý zdravotní stav, ale nemusí to být něco, co by z vás dělalo vrcholového sportovce,“ řekla Černochová v Českém Rozhlasu Radiožurnál Plus.

Podle údajů generálního štábu slouží v Armádě ČR necelých 24 tisíc vojáků, pod celým ministerstvem obrany pak ještě dalších asi pět tisíc vojáků.