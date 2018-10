Vojenský speciál s ostatky padlého vojáka odletěl z Afghánistánu

Doprava a logistika - Pracovník pneuservisu - DPP 200 Kč

Na podzimní sezónu přezouvání pneumatik hledáme pracovníky na výpomoc na Jarov i do Kunratic. Nabízíme smlouvu na dohodu o provedení práce - 200Kč/hod. Jedná se o práci na směny: po-pá (ranní od 7 do 15:30 hodin a odpolední od 10:30 do 19 hod.) a v sobotu (od 9 do 14 hodin). Nástup ihned.