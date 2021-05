"My ten zákon budeme ještě určitě upravovat. Myslím si, že tak, jak byl předložen, tak není v tuto chvíli úplně realizovatelný," řekl Vojtěch. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by mohla vláda novou verzi zákona projednat v pondělí, bude ale záležet na rychlosti, s jakou ministerstvo návrh upraví. Novinářům řekl, že rozpor podalo i ministerstvo vnitra.

"Rozporovali jsme koncept, který přišel z ministerstva zdravotnictví, z hlediska objemu požadovaných osobních údajů, které jsou používány pro zaregistrování do systému," uvedl. Kombinace rodného čísla a čísla občanského průkazu pro vstup do systému není podle něj ideální, protože znamená vyšší riziko zneužití. Vnitro proto navrhlo užití bankovní identity či elektronického občanského průkazu.

Kritika opozice

Předloha se stala v úterý terčem opoziční kritiky i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám. Někteří poslanci soudí, že předloha je na hranici ústavnosti a možná i za ní, vytváří podle nich obyvatele druhé kategorie. Zaznívalo, že vláda by měla připravit a předložit ve stavu legislativní nouze nové znění.

"Každopádně budeme chtít, aby ty covid pasy byly samozřejmě začleněny do legislativy, protože být musí začleněny do legislativy zejména pro to přeshraniční cestování, tak aby lidé prokazovali, že jsou vakcinováni, potažmo samozřejmě testováni nebo prodělali dané onemocnění," uvedl Vojtěch. Certifikáty by podle něho mohly motivovat k očkování proti covidu-19 mladé lidi. "Je třeba si objektivně říci, že ten zájem není tak výrazný, jak bychom možná si všichni přáli," dodal.

Poslankyně Hana Aulická Jírovcové (KSČM) ale uvedla, že na středečním jednání Ústředního krizového štábu zaznělo, že takzvané covidové pasy není třeba vydávat. "Protože tak, jak byla přijata legislativa v Evropské unii, tak je zcela dostačující certifikát, který naši občané dostávají po druhé dávce očkování," řekla. Pokud ministerstvo vyhodnotí, že je předloha navzdory tomu potřebná, mělo by o tom podle ní jednat se zástupci všech klubů.

Společný evropský rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od července.