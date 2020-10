Filip uvedl, že jeho rozhodnutí ovlivnil zdravotní stav. Nechtěl údajně kandidovat už v dubnu. Volební sjezd byl z jarního termínu odložen kvůli koronavirové epidemii na konec listopadu. Současné vedení bude komunistickou stranu řídit až do sjezdu, oznámil Filip. Funkce dalo k dispozici v souvislosti s tím, že případné rezignace by mohl přijmout až ústřední výbor KSČM, který se sejde až v polovině příštího měsíce.

"Výkonný výbor vzal na vědomí to, že volení funkcionáři, tedy já a místopředsedové, dali funkce k dispozici. Jsme pověřeni, vzhledem k tomu, že sjezd je za šest týdnů, výkonem těch funkcí," řekl Filip. Na funkci předsedy už kandidovat nehodlá, je ale připraven dál pracovat pro KSČM, pokud o to bude mít strana zájem.

Komunisté se ve volbách dostali pouze do čtyř krajských zastupitelstev, celkem mají 13 mandátů. Proti předchozím volbám ztratili 73 zastupitelů. Do druhého kola senátních voleb nepostoupil ani jediný komunistický kandidát.

„Je to pro nás velká ztráta, musíme si ji analyzovat. A to jak v otázce změny společnosti v její věkové struktuře, v jejích zájmech a podobně, ale také samozřejmě musíme kriticky hodnotit samotný postup KSČM ve volbách i programově,“ uvedl těsně po volbách ve vysílání České televize Filip.

„Je to pro mě velké zklamání, které jsem nechtěl zažít,“ dodal pak na večerní tiskové konferenci v sídle strany. „Jde o nejhorší výsledek, který jsme kdy zaznamenali,“ přiznal. Odstoupit se však Filip nyní nechystá, i proto, že strana připravuje odložený sjezd už na listopad.

Sjezd KSČM by se měl uskutečnit 28. listopadu. Filip neočekává, že by jeho konání znemožnila restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. "Doufám, že to bude už doba, kdy velikost sálu v Brně a možnosti rozmístění nám umožní sjezd normálně konat," řekl.