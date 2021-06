NSS minulý týden rozhodl, že nezákonné bylo jarní uzavření restaurací, barů a kasin, dnes v podobném duchu zhodnotil uzavření škol a školek. V pátek ministr Vojtěch uvedl, že proti rozhodnutí soudu se chce bránit ústavní stížností.

"Tehdy v tom okamžiku jsem tento návrh měl, ale následně jsme po hlubší analýze zjistili, že to možné není," řekl na dotaz ČTK. Pandemický zákon je podle něj napsán tak, že rozhoduje NSS bez opravného prostředku, který by mohlo využít ministerstvo zdravotnictví. "Případně může nějaká fyzická osoba nebo právnická osoba, které se to týká, ale my jako správní orgán tuto možnost bohužel nemáme. Nepovažujeme to za úplně šťastné," dodal.

Soudu vadí zejména to, že ministerstvo uzavíralo školy či restaurace a další služby plošně. Podle něj to neumožňuje ani pandemický zákon, ani zákon o ochraně veřejného zdraví. Ministr se domnívá, že soud vykládá tyto zákony příliš restriktivně. "Soud nyní říká, že to není možné udělat preventivně. Pokud by byl nějaký konkrétní cluster, nějaké nakažené osoby, tak pak to (uzavírat školy) možné je," uvedl.

Ministr chce jednat s opozicí

Loni v květnu ale podle ministra Městský soud v Praze ministerstvu právo plošně zavřít školy přiznal. "NSS teď říká, že nikoliv. Je to samozřejmě vyšší soudní instance, nový rozsudek a musíme ho respektovat," dodal. Budou proto podle něj třeba úpravy pandemického zákona tak, aby podle něj šlo postupovat i preventivně.

"Nejvyšší správní soud, zdá se, chce držet konstantní judikaturu bez ohledu na to, jaký senát rozhoduje. Musíme to vzít na vědomí, nemáme proti tomu ani žádný opravný prostředek, tak jak jsme analyzovali," řekl ministr. Jediná současná možnost je podle něj tedy nouzový stav. Právě pro možnost rozhodovat bez jeho vyhlášení byl ale přijat pandemický zákon, účinnosti nabyl na konci února.

"Ukazuje se, že pandemický zákon úplně optimální není a nedává nástroje pro prevenci komunitního šíření," doplnil. Diskutovat o jeho změnách chce i s opozicí, která byla u přípravy zákona.

Server Seznam Zprávy v pátek přinesl informaci o tom, že úředníci ministerstva při vydávání plošných opatření podle pandemického zákona věděli, že jsou nezákonná. Dokládá to jejich e-maily. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová tvrzení serveru odmítla, Vojtěch tehdy dodal, že o tom nemá informace, protože je v úřadu tři dny. Chtěl se na to ale úředníků, včetně náměstka pro legislativu Radka Policara, ptát.

Na dotaz ČTK dnes odpověděl, že tyto informace zatím nemá. Pokud tak ministerstvo postupovalo, je to podle něj ale špatně. "Myslím si, že ministerstvo by mělo držet nějakou zákonnou linii, byť s tím nemusíme být úplně spokojeni. Také jsem říkal, že kdyby to bylo na mém rozhodnutí, tak bych nepřistoupil k pondělnímu rozvolnění. Ale žijeme v právním státě a musíme respektovat rozsudky soudu," řekl.