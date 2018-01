Babiš doporučil Zemanovi, ať deklaruje, že nechce na východ

Premiér Andrej Babiš (ANO) doporučil prezidentovi Miloši Zemanovi, aby před druhým kolem voleb jasně deklaroval, že nechce orientaci země na východ a že do Ruska a Číny jezdí jen proto, aby podpořil české podnikatele. Zdůraznil přitom, že zahraniční politika je v kompetenci vlády.

Zeman by se měl podle Babiše také distancovat od některých svých spolupracovníků. Nikoho konkrétně nejmenoval, řekl, že je všichni znají. Uvedl, že jeho osobní podpora pro Zemana v prezidentské volbě trvá, za celé hnutí ANO ale mluvit nemůže.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček sdělil, že Zeman je s vyjádřením premiéra seznámen. "V tuto chvíli ale nebudu reagovat," uvedl Ovčáček.

Babiš v rámci doporučení Zemanovi uvedl, že mluví z pozice politika, který je nezkušený v zahraniční politice. Takto Babiše označil Zeman v situaci, kdy se premiér odmítl připojit k návrhu Spojených států na uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele a k přesunutí ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

"I když pan prezident říkal, že nerozumím zahraniční politice, tak bych si dovolil z pozice nezkušeného politika mu poradit, že pokud chce uspět v druhém kole, tak by měl jasně deklarovat, že nechce naši zemi orientovat na východ, což mu neustále někdo vyčítá. Že nechce orientovat naši zemi na Rusko a Čínu a že to dělá jenom pro naše firmy, které tam chtějí dělat byznys," řekl premiér. Připomněl také, že zahraniční politika je v gesci vlády a on jako premiér je proevropsky orientovaný.

Doporučil Zemanovi, aby se před druhým kolem zúčastnil alespoň dvou debat. Prezident před prvním kolem diskutovat s dalšími kandidáty odmítl. Premiér nechtěl hodnotit, jak silný je Drahoš jako Zemanův protikandidát. "Rétoricky není v ČR nikdo, kdo dokáže mluvit hodinu bez papíru v češtině, angličtině a ruštině. Kdybych já mluvil jako prezident Zeman, tak mám (ve volbách) o deset procent víc," dodal.

Babiš gratuloval Zemanovi i jeho soupeři Jiřímu Drahošovi k postupu do druhého kola. To podle něj bude zajímavé a skutečnost, že Zeman měl v prvním kole vyšší procentní zisk než před pěti lety, je dáno i rozdílnou situací. V roce 2013 žádný z kandidátů prezidentskou funkci neobhajoval. Zeman tehdy dostal asi 24 procent hlasů, nyní má 38,56 procent. Volební účast, která byla kolem 62 procent, čekal Babiš vyšší.

Premiér se vyjádřil také k volebnímu výsledku Mirka Topolánka, který skončil šestý se 4,3 procenty hlasů. "Trošku mě šokuje to, že nejzkorupovanější premiér v naší historii, který měl obrovskou kampaň, dostal asi 230 tisíc hlasů našich občanů. Bylo by dobré, aby si vzpomněli, co ten člověk má za sebou," uvedl.

Babiš uvedl, že jeho osobní podpora Zemanovi trvá, nemůže ale mluvit za celé ANO. Část politiků ANO předem oznámila, že s tímto Babišovým postojem nesouhlasí a že pro Zemana hlasovat nebudou. Byli to mimo jiné všichni tři europoslanci hnutí Dita Charanzová, Martina Dlabajová a Petr Ježek nebo ostravský primátor Tomáš Macura.