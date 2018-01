Zeman půjde s Drahošem do debaty. Jsem stále mladý, plný sil, vzkázal

/FOTOGALERIE/ Prezident Miloš Zeman je připraven jít do televizní debaty s Jiřím Drahošem, který bude jeho soupeřem ve druhém kole prezidentských voleb. Řekl to na tiskové konferenci po sečtení téměř všech hlasů. Dosud účast v debatách odmítal, jeho soupeři ho za to kritizovali. Dnes uvedl, že je připraven jít i do více debat než jedné, tři by už ale podle něj diváky nudily.

"Jsem stále mladý, plný sil, plný energie a diskuse mne těší. Pan Drahoš říkal, že by se se mnou rád setkal tváří v tvář, velice rád mu vyhovím," uvedl. Zeman poděkoval za voličské hlasy, vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole. "Jsem vděčný za jakékoli doporučení, pomoc a podporu. Zaregistroval jsem, že mě podpořili tak různorodé osobnosti jako Andrej Babiš nebo Karel Gott. Jen doufám, že půjdou i k druhému kole voleb, protože tam začíná vše od nuly," uvedl. Ocenil také svůj volební výsledek. Připomněl, že před pěti lety získal v prvním kole zhruba 24 procent hlasů, podle neúplných výsledků nyní získal zhruba 39 procent. "Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu," řekl také. Zmínil také šířenou desinformaci, podle které prezident postupuje do druhého kola rovnou, proto jeho podporovatelé nemusejí k urnám chodit v prvním kole. Uvedl, že nechce spekulovat, kolik mu to ubralo hlasů. "Ve druhém už to nikoho neovlivní," konstatoval. Příští dva týdny nechystá prezident kromě diskusí žádnou velkou změnu svého režimu. Bude studovat materiály, které mu každý den přistávají na stole, spát, jíst a radovat se ze života. Témata před volbami nechce redukovat jen na jedno. Tisková konference pohledem redaktora Deníku Jiřího Jandy:

Malá místnůstka volebního štábu Miloše Zemana zdaleka nemohla uspokojit zájem novinářů o jeho tiskovou konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola prezidentských voleb. Promrzlí redaktoři a fotografové, kteří předtím v mrazu stepovali i několik hodin na ulici, ji zaplnili až do posledního místečka. Desítky dalších se přitom do dějiště tiskovky vůbec nepropracovali a brána se před nimi po zaplnění sálku nadobro zabouchla.



Prezidenta Zemana před novináře doprovodila jeho manželka Ivana Zemanová, kterou za dobré služby v čele jeho volebního štábu na začátku konference odměnil kyticí a polibkem. Ti šťastnější redaktoři, jimž se podařilo na tiskovku dostat, vykřikovali své dotazy přes hlavy kameramanů a fotografů, kteří se svou technikou neprodyšně uzavřeli první řady publika.



Některé dotazy Zeman vůbec neslyšel, proto mu je musel znovu tlumočit jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ten mohl považovat dnešní vítězství svého zaměstnavatele jako jeden z dárků ke svým dnešním devětatřicátým narozeninám.

Autor: ČTK, Jiří Janda