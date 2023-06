Novým generálním ředitelem České televize byl dnes ve třetím kole zvolen ředitel brněnského studia ČT Jan Souček. S 11 získanými hlasy porazil dosavadního šéfa ČT Petra Dvořáka. Výsledky vyhlásil předseda volební komise Ladislav Mrklas. Souček se funkce ujme 1. října, kdy Dvořákovi vyprší druhé funkční období. Mandát je šestiletý. Veřejnoprávní televize hospodaří zhruba ze sedmimiliardovým rozpočtem.

Už v prvním kole volby vypadli krizový manažer Pavel Hřídel, kreativní producent ČT Jan Štern a bývalý šéf Primy Martin Konrád.

Souček by chtěl po nástupu do funkce začít pracovat na vytvoření veřejnoprávní digitální zpravodajské platformy, na které by se podílela ČT, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Mohla by vzniknout v roce 2025. Platforma podle něj vznikne i bez účasti dalších veřejnoprávních firem.

ČT podle něj stojí před potřebou vyřešení financování, ale není přesvědčený o tom, že potřebuje jen více peněz na výrobu obsahu, ale měla by vyřešit efektivitu činností a zvážit jejich případný outsourcing. V rámci organizační struktury Souček počítá s redukcí první úrovně managementu o 20 procent. Personální otázky chce řešit ještě před nástupem do funkce. Chce také nastartovat novou úroveň komunikace nejen uvnitř televize, ale i s radou a s politickou reprezentací.

Jedním z prvních kroků má podle něj být zjištění detailů o chystané smlouvě ČT s on-line platformou Voyo o prodeji jejího chystaného obsahu. Podle Součka informace o chystané smlouvě nezazněla na žádné z porad programové rady.

Má v plánu odstranit některé duplicitně vytvářené pořady nebo prosadit větší zastoupení zahraniční tvorby v hlavním vysílacím čase. Celkový podíl české a zahraniční tvorby měnit nehodlá. Rád by zahájil debatu o tom, zda ČT v době úspor musí nakupovat drahá sportovní práva na úkor vlastní tvorby. V regionech chce změnit kompetence jednotlivých studií.

Souček (48) působí jako ředitel brněnského studia ČT od roku 2014. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (1997), poté dva roky působil i jako advokátní koncipient, většinu kariéry ale spojil s médii. V roce 1994 začínal v TV Nova, poté mezi roky 1994 a 1997 pracoval jako redaktor a moderátor brněnského Rádia Krokodýl. Má zkušenosti i z Českého rozhlasu, a to jako vedoucí brněnské redakce zpravodajství a publicistiky (1999 až 2002) a editor zpravodajství (2012 až 2014). V letech 2002 až 2007 pracoval v PR agenturách New Deal Communications (patřila později odsouzenému Marku Dalíkovi) a Transparent Communications. V České televizi začínal jako moderátor Dobrého rána z Brna (2005 až 2014), mezi roky 2007 a 2012 byl také šéfdramaturgem brněnského Centra zábavné tvorby.

Do letošního výběrového řízení přišlo původně 13 přihlášek, ale pět z nich nesplnilo náležitosti a rada je hned vyřadila, další tři neprošli prvním kolem výběru minulý měsíc.

Rozpočet České televize se v posledních letech pohyboval těsně pod sedmi miliardami korun ročně, loni to bylo 7,17 miliardy a pro letošní rok byl schválen vyrovnaný rozpočet 7,386 miliardy korun. Základem hospodaření ČT jsou koncesionářské poplatky ve výši 135 korun měsíčně. V roce 2021 zaměstnávala Česká televize téměř 3000 lidí, na podobné úrovni se počet zaměstnanců pohybuje posledních deset let.