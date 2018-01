Horáček podpoří ve druhém kole Drahoše. Nabídl mu i své billboardy

/VIDEO/ Prezidentský kandidát Michal Horáček počítá s tím, že v případném druhém kole podpoří protikandidáta současné hlavy státu Miloše Zemana. Řekl to novinářům ve svém volebním štábu. Zemanovu protikandidátovi by nabídl i prostor na billboardech, které má pro období mezi oběma koly voleb předplacené, dodal.

Horáček, který v průběžných výsledcích aktuálně bojuje o čtvrtou příčku s Markem Hilšerem, novinářům řekl, že do kampaně dal všechno a bral ji vážně. Předvolební debaty osmi Zemanových vyzyvatelů podle něj přinesly kultivovanější diskusi. "Podařilo se nám nastavit novou laťku, která, doufám, v české politice zůstane," uvedl Horáček.

V případném druhém kole chce podpořit svou energií i svými prostředky kohokoliv, kdo postoupí proti Zemanovi. "Pokud bych to neměl být já, nabídnu takovému kandidátovi prostor na billboardech, které jsem koupil, abych ukázal, že to myslím vážně," konstatoval Horáček. Na přímý dotaz, zda by se podpora týkala i aktuálně druhého Jiřího Drahoše, odpověděl Horáček, že samozřejmě.

Horáček bude rád, když mezi Zemanovými protikandidáty bude někdo výrazně před ostatními. "Pak by bylo možné udělat takovou občanskou koalici. Musí to být aktivní, nestačí přijít zase za čtrnáct dní a čekat, že to dobře dopadne. Kandidát, který tam postoupí, může potřebovat pomoc, případně doporučení směrem k mým příznivcům," uvedl.

