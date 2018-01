Babiš radí Zemanovi. Měl by se zbavit kancléře Mynáře a poradce Nejedlého

Podle režiséra Fero Feniče dávají výsledky voleb naději, že Češi se nevrátí do minulosti, ale budou se dívat do budoucnosti. "Téměř dvě třetiny voličů odmítly současného prezidenta a krom jiného deklarují, že chtějí do Evropy. To je pozitivní signál," sdělil Fenič, jenž i ve druhém kole dá hlas Jiřímu Drahošovi. "V prvním kole jsem jel v zahraničí přes tisíc kilometrů do nejbližší volební místnosti, abych mu hodil svůj hlas. Má blíž k mé představě o dobrém reprezentantovi země než současná hlava státu," dodal.