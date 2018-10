Do Senátu míří Michal Kortyš z Litomyšle, porazil Pavla Havíře

Sečteno. Do senátu za obvod Svitavy zamíří na šest let Michal Kortyš (ODS), současný krajský radní a bývalý starosta Litomyšle. Vyhrál s 62,76 procenty hlasů před svým sokem Pavlem Havířem ze Svitav, kterému dali voliči 37,23 procent hlasů.

Michal KortyšFoto: Občanská demokratická strana (ODS)

„V senátu chci zastupovat náš region a potřeby místních lidí. Využiji zkušenosti z komunální, krajské a podnikatelské politiky. Zákony, které budou přicházet, tak do nich chci vnést svoje myšlenky. Zajímá mě oblast dopravy a ta naše D35, která tady pořád pokulhává. To bude, myslím, práce až nad hlavu,“ říká Michal Kortyš. V současné době je krajským radním zodpovědným za oblast dopravy. V komunálních volbách se minulý víkend probojoval i do nového zastupitelstva města Litomyšl. Otázkou je, zda půjde všechny funkce skloubit. „Ještě jsem o tom nepřemýšlel, ale na Pardubickém kraji mám rozdělanou práci. Máme výběrové řízení na dopravce, kde jsme skoro na konci a nedovedu si představit, že bych to předal někomu jinému. Stejně tak řešíme výběrové řízení dopravce na autobusovou dopravu. Chci věci dokončit a v příštích krajských volbách už nebudu kandidovat,“ vysvětluje nový senátor. Je ovšem rozhodnutý, že zůstane v litomyšlském zastupitelstvu. „To si chci nechat. Litomyšl je moje srdeční záležitost,“ uzavřel Michal Kortyš.

Lidé ve svitavském okrese o druhé kolo senátních voleb moc zájem neměli. K urnám přišlo pouze 14,55 procent voličů.