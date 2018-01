Dobře naladěný Zeman přišel do volebního štábu, čekal na něj Čech i Veleba

/FOTOGALERIE/ Do volebního štábu v pražském Top hotelu dorazil dnes krátce po půl druhé odpoledne prezident Miloš Zeman se svou ženou Ivanou. Dobře naladěný Zeman pozdravil novináře, ale na jejich dotazy neodpovídal. Ve štábu se sešly desítky novinářů a také Zemanovi příznivci. Řada z nich má na krku šálu s podobiznou prezidenta, podobně jako to bývá u fanoušků sportovních klubů.

Na místě jsou i předseda Strany práv občanů Jan Veleba, umělec František Ringo Čech nebo jeden z prezidentských kandidátů, který v prvním kole neuspěl, Petr Hannig.

"Sypu si popel na hlavu, ale nevím, poprvé v životě nevím, jak to dopadne," řekl Hannig. Dodal, že by si přál Zemanovo vítězství. Hannig byl jedním ze dvou kandidátů, kteří svým voličům doporučili, aby volili stávajícího prezidenta. Ne všichni ale dali na jeho radu, odhadl. "Mám asi 30 tisíc příznivců na internetu a je to tam půl napůl," řekl.

V Zemanově štábu se akreditovalo na 200 novinářů z České republiky i zahraničí. Někteří hosté, kteří přišli sledovat výsledky druhého kola prezidentských voleb, se pohybují v areálu hotelu. Například Veleba s Ringo Čechem společně poseděli v jedné z hotelových kaváren a bavili se i s novináři. Ringo Čech řekl, že na dnešek spal dobře, protože jako fanoušek Slavie je zvyklý se před klíčovými zápasy nestresovat.

Krátce před prezidentem dorazili do štábu také hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý. Předseda české vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) po prvním kole voleb prohlásil, že prezident by se obou mužů měl zbavit. "Pan prezident je loajální ke svým nejbližším spolupracovníkům možná až nekriticky," uvedl Babiš. Distancování od Nejedlého a Mynáře podle Babiše mohlo Zemanovi pomoct v kruzích, které stojí proti němu.

Ve štábu platí bezpečnostní opatření, jaká jsou běžná u podobných akcí. Akreditovaní novináři se musejí prokázat průkazem a dokladem totožnosti. Před vstupem do sálu, kde se bude konat tisková konference k výsledkům voleb, musejí zástupci médií projít rámem a ochranka prohlédne jejich zavazadla.