Rozhodnuto. Drahoš a Zeman se před volbami střetnou na ČT a Primě

Prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman se v předvolebních debatách utkají v České televizi a v televizi Prima. Na twitteru to dnes uvedl Drahoš. Debatu v České televizi bude moderovat místo Václava Moravce Světlana Witowská. Moderátorem debaty na Primě bude Karel Voříšek.

Televize Nova plánuje předvolební debatu odvysílat, i když se jí zúčastní pouze Zeman. ČTK to dnes sdělili mluvčí televizí. Oba kandidáti se na předvolební diskusní střet chystají, Zeman si připravuje taktiku a studuje materiály.

Drahoš se Zemanem se neshodou na počtu duelů. Zeman přislíbil účast čtyřem televizím, změnil tak svůj původní záměr debat se vůbec neúčastnit a přehodnotil i stanovisko, že více než dva duely by byly nudné. Drahoš trvá na dvou debatách. Již dříve potvrdil, že přijal nabídku veřejnoprávní České televize. "Druhým médiem bude televize Prima, a to 23. ledna," dodal dnes.

Komerční televize Prima pořad odvysílá pod názvem Česko hledá prezidenta v úterý od 20:15 v přímém přenosu ze scény pražského Hudebního divadla Karlín, sdělil ČTK za televizi Adam Halmoši. Poznamenal, že každý z kandidátů bude mít v hledišti k dispozici pro své příznivce 400 míst.

Česká televize bude pořad vysílat ve čtvrtek 25. ledna ve 20:00 hodin ze studia z Kavčích hor přímým přenosem na ČT1 i ČT24. Moderátorkou podle mluvčí televize Karolíny Blinkové bude Witowská. Nabídku moderovat debatu tradičně dostal Václav Moravec, účast ale odmítl.

"Generálního ředitele ČT jsem už v neděli informoval, že debatu moderovat nebudu," uvedl už dříve Moravec. Podle médií mu vadilo údajně třeba to, že se jeho jméno neobjevilo v dopise, kterým televize zvala oba kandidáty do debaty. Navíc by se prý mohl stát jakýmsi hromosvodem, po němž se bude zejména ze strany prezidenta Zemana snášet kritika na ČT.

"Světlana je zkušená moderátorka, která dlouhodobě odvádí výborné výkony v rozhovorech s vrcholnými politiky," uvedl o Witovské na twitteru České televize ředitel zpravodajství a sportu ČT Zdeněk Šámal. Witowská pracuje v médiích od 90. let, kromě České televize působila také třeba v televizi Prima nebo v ČTK. S politiky nyní dělá rozhovory v pořadu Interview ČT24.

Nova dnes ČTK sdělila, že Zeman debatu v jejich televizi přijal, na odpověď Drahoše televize čeká. "Pokud se Jiří Drahoš rozhodne debaty nezúčastnit, TV Nova odvysílá hodinový rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem, který bude moderovat Rey Koranteng," uvedla mluvčí Novy Jana Ondrejechová. Předvolební pořad chystá na pondělí také TV Barrandov.

Oba prezidentští kandidáti se na střet v duelech pečlivě chystají. Drahoš dnes ČTK řekl, že se připravuje a čeká, že v debatách přijdou i podpásové údery. Zeman si podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka v Lánech "pečlivě studuje podkladové materiály", které mu k duelům připravili spolupracovníci. "A především a hlavně promýšlí taktiku pro debaty s Jiřím Drahošem," dodal mluvčí.