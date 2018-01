Babiše bych nejmenoval premiérem ani ve třetím pokusu, řekl Drahoš

Jiří Drahoš by jako prezident nejmenoval šéfa ANO Andreje Babiše do funkce premiéra, ani kdyby mu ho v případném třetím pokusu o složení vlády navrhl šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Drahoš to dnes řekl krátce před otevřením volebních místností v rozhovoru pro Český rozhlas. Protikandidát a současný prezident Miloš Zeman pozvání do diskuse nepřijal.

Drahoš by nepřijal jakýkoliv návrh na jmenování premiéra. "Jakýkoliv určitě ne, to není povinnost prezidenta… Pokud by (Vondráček) navrhl pana Babiše, nejmenoval bych premiéra, který je trestně stíhán," řekl Drahoš. Ústava dává hlavě státu dva pokusy vybírat premiéra. Pokud ani podruhé vláda nezíská důvěru poslanců, "jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny," uvádí ústava. Při prvním pokusu o sestavení vlády ANO neuspělo, jeho jednobarevný menšinový kabinet nezískal hlasy žádné jiné sněmovní strany. Zeman pověřil jednáním o sestavení vlády znovu Babiše a hodlá ho i jmenovat premiérem. Vedení ANO tento týden uvedlo, že nikoho kromě svého předsedy na premiéra navrhovat nebude. Zeman řekl, že pokud by o tomto víkendu funkci neobhájil, nebude po Babišovi chtít doložit podporu většiny poslanců a jmenuje ho v únoru premiérem. Pokud porazí Drahoše a bude dál v čele státu, bude po Babišovi chtít záruku minimálně 101 hlasů pro podporu nové vlády. ČTĚTE TAKÉ: Jiří Drahoš: S premiérem bych usiloval o zrušení migračních kvót

Autor: ČTK