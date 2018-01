Drahoš jako „vítač“? Nejvíce cizinců ale přijímala Zemanova vláda

Předvolební billboardy a inzeráty s vyretušovaným portrétem jakoby omládlého Miloše Zemana, které od minulého týdne podél silnic a na stránkách novin nelze přehlédnout, staví dosavadního prezidenta do role rozhodného ochránce národa před imigranty.

Ústavou stanovený seznam pravomocí, které jsou s prezidentskou funkcí spojené, ovšem bránění nechtěným cizincům ve vstupu do Česka neobsahuje.

Pohled do statistik ministerstva vnitra naopak jasně ukazuje, že právě Miloš Zeman byl – řečeno slangem sociálních sítí – ze všech dosavadních českých premiérů tím zdaleka největším „vítačem“ přistěhovalců. Bylo to v letech 1998 až 2002, když jako šéf ČSSD stál v čele české vlády.

Podle ministerstva vnitra od roku 1990 do předloňska v ČR o azyl žádalo celkem více než 96 tisíc cizinců. V průměru to bylo přes 3500 lidí ročně, nejméně přes sedm stovek před pěti lety. V letech Zemanovy vlády ovšem do země přišlo běžně sedm až osm tisíc cizinců ročně.

Například jen v roce 1998, v němž Zeman „vstoupil hlavním vchodem“ do budovy vlády ve Strakově akademii, požádalo v Česku o status uprchlíka přes 4000 lidí, z toho přes 1200 z Afghánistánu. Bylo to dva roky poté, co vládu nad většinou občanskou válkou sužované země převzali radikálové z Tálibánu.

Rekord počtu žádostí ovšem padl v roce 2001, kdy ministerstvo vnitra vedené tehdy Stanislavem Grossem zaregistrovalo dokonce přes 18 tisíc žadatelů o azyl. Šlo tedy bezmála o pětinu všech azylantů za víc než celé uplynulé čtvrtstoletí.

Více než 4000 jich tehdy přišlo z Ukrajiny, přes 2000 z Moldavska a více než po tisícovce žadatelů o azyl tehdy dorazilo i z Vietnamu, Indie, Gruzie a také z Arménie.