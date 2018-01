Drahoš přitvrdil. Zeman byl rezignovaný a skleslý, hodnotí výkony média

Ve druhé prezidentské debatě, kterou ve čtvrtek večer vysílala Česká televize, se Jiří Drahoš výrazně zlepšil. Některé servery dokonce míní, že současného prezidenta Miloše Zemana porazil. Poukazují na to, že Drahošovi vyhovoval formát debaty, která byla podle některých klidná a věcná. Většina médií pak chválí výkon moderátorky Světlany Witowské. V závěru debaty ji ocenili i oba kandidáti.

"Podceňovaný Jiří Drahoš dokázal Miloši Zemanovi důstojně čelit a v některých momentech ho i argumentačně předčil," uvedl komentátor serveru iHned.cz. Na Zemanově výrazu bylo prý občas vidět, že je z vývoje debaty "mírně řečeno" rozladěný. Drahošovi naopak vytýká, že byl někdy až příliš agresivní. "Není vyloučené, že na některé voliče Drahošova proměna mohla působit neautenticky, uměle a v důsledku je to spíše odradí," podotkl. Šance obou kandidátů jsou nyní podle něj opět vyrovnané.

Deník Právo označil výsledek debaty za remízu. "Drahoš od počátku útočil a byl evidentně lépe připraven po slabší minulé debatě, zatímco Zeman proti úternímu bouřlivému duelu na Primě ubral," píše.

Podle komentátora Mf Dnes se Zeman "nedokázal rozehřát" ke svému obvyklému výkonu, zatímco Drahoš se vypjal ke svému maximu a působil lépe. "Ne že by se v prezidentské debatě v České televizi role úplně obrátily - tak rychle prostě suchara v ranaře a šoumena nepředěláte. Ale byl-li jasným úterním vítězem Zeman a Drahoš byl místy zralý na ručník do ringu, čtvrteční repete opravdu nečekaně vyznělo lépe pro Drahoše. Sice ne o parník, ale také ne pouze o prsa," píše. Za hlavní důvod považuje jiné aranžmá debaty, které Česká televize pro komorní prostředí Rudolfina zvolila.

Zeman měl podle komentátora Mf Dnes s odvracením Drahošových útoků problémy, ačkoliv ten ani tentokrát nepředvedl excelentní výkon. "Ani svůj hlavní trumf, otázku migrace a Drahošův podpis pod smírnou peticí vědců, Zeman nedokázal více rozehrát. Ke konci hodinu a půl trvající debaty působil sklesle, rezignovaně," dodává.

Komentátor serveru Info.cz viděl Zemana znejistělého, unaveného a nezvykle často v defenzivě. "Jiří Drahoš se ve srovnání s debatou na TV Prima jevil dravěji a dynamičtěji, přestože je stále ještě nervózní z role, do které ho postavily dějiny," píše. Zemana ale chválí za to, že se kontroloval i v okamžicích, kdy bylo vidět, jak se v něm "všechno vaří". "Zeman i Drahoš ukázali, že by prezidentem být mohli - a u Drahoše konečně víme i to, že jím skutečně být chce," dodal.

Téměř všechna média pak vyzdvihují moderátorku Světlanu Witowskou. Podle iHned.cz předvedla naprosto excelentní, sebevědomý výkon. "Jestli někdo pochyboval, zda Česko potřebuje nezávislou veřejnou službu, dostal ve čtvrtek večer jednoznačný důkaz, že takové zpochybňující úvahy jsou zcela mimo," píše komentátor. Podle komentátora Info.cz byla Witowská tvrdá, důsledná, připravená, vytrvalá a dokonale korektní. Také Právo míní, že debatu "kočírovala" s přehledem.