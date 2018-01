Drahošová: Manžel dal naději lidem, kteří chtějí změnu

/VIDEO/ Manželka Jiřího Drahoše Eva považuje výsledek finále prezidentských voleb i přes prohru za velký úspěch. Míní, že lidé chtějí změnu a poražený kandidát jim dal naději, že může přijít.

Po skončení předvolebního a volebního maratonu cítí velkou úlevu, unavená ale není, řekla Drahošová v rozhovoru s ČTK.

Drahošová vysvětlila, že v minulých měsících i v posledních dnech žila ve velkém napětí, jak volby dopadnou. Na jednu stranu ji mrzí, že manžel prohrál o poměrně malé množství hlasů, i přesto výsledek považuje za velkou výhru. "Ještě před rokem o mém manželovi moc lidí nevědělo a pan Zeman dělá politiku 20 let, takže si myslím, že to je velký úspěch," uvedla Drahošová.

Myslí si, že Drahoš dal naději lidem, kteří chtějí změnu. "Mrzí mě, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Ne kvůli sobě, ne kvůli manželovi ale kvůli této zemi," zdůraznila Drahošová.

Manželka poraženého prezidentského kandidáta se po sečtení výsledku voleb s úsměvem pohybovala mezi příznivci, kteří se dnes sešli v Kongresovém centru. Mnoho lidí si s ní chtělo potřást rukou a popovídat si s ní. Drahošová ČTK prozradila, že byla mírně překvapena oznámením, že se manžel rozhodně nechystá stáhnout z veřejného života.

"Já o tom moc nevím, abych pravdu řekla. Manžel je ale člověk, který nepřestane ze dne na den pracovat a možná že by měl zúročit zkušenosti z kampaně. Ještě jsme o tom nemluvili, protože nebylo kdy," uvedla.

Prý se necítí unavená, i když doprovázela svého manžela po většinu volební kampaně. "Byla to úžasná zkušenost," konstatovala. Za nejhorší okamžiky označila zprávy, že Drahoš spolupracoval s StB nebo že to je pedofil. "V podstatě jsem se tomu smála, protože to byly hrozné nesmysly," uvedla. Manželé Drahošovi prý zatím konkrétní plány na příští dny nemají, zřejmě však budou alespoň chvíli odpočívat.

