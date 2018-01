Drahošův tým přelepí Horáčkovy billboardy heslem Volím Drahoše

Tým prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše chystá přelepení velkých reklamních ploch, které mu poskytl neúspěšný uchazeč o Pražský hrad Michal Horáček. Na billboardech se objeví heslo Volím Drahoše. V pátek Drahoš zamíří za voliči do Jihočeského kraje.

Sdělila to Drahošova mluvčí Kateřina Procházková. Současný prezident Miloš Zeman se chystá v rámci předvolebního boje na televizní debaty. V novinách se objevily na jeho podporu inzeráty, které útočí na Drahoše. Zhotovili je Zemanovi spolupracovníci.

Horáček Drahoše, stejně jako Marek Hilšer, Pavel Fischer, Mirek Topolánek a Vratislav Kulhánek, podpořil v boji proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi v sobotu ještě během sčítání výsledků prvního kola voleb. Horáček s Hilšerem také Drahošovi nabídli pomoc v kampani.

Horáček mu dal k dispozici reklamní plochy, internetovou kampaň nebo kontaktní centrum. Zároveň vyzval své dobrovolníky, aby Drahoše podpořili. Procházková dnes ČTK sdělila, že bude do soboty přelepeno 24 velkých reklamních ploch, přibude na nich k dosavadnímu obrazu nápis "Volím Drahoše".

Drahoš svou kampaň založil zejména na cestách do regionů, v úterý byl v Jablunkově a v Třinci v Moravskoslezském kraji, dnes jel do Plzeňského kraje a v pátek zamíří do Jihočeského kraje. V plánu má návštěvu mléčné farmy v Mojném a diskusi se starosty ve Zlaté Koruně, zastaví se na rodinné farmě v Rančicích a v obci Plešovice se setká se sbory dobrovolných hasičů. Návštěvu Jihočeského kraje zakončí v Holubově odpoledne tiskovou konferencí a v podvečer setkáním s veřejností a sborovým zpěvem.

Drahošův protikandidát Zeman se podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka chystá v Lánech na společné debaty. Studuje podklady a připravuje strategii. Zeman od oznámení kandidatury říká, že kampaň nevede. V ulicích se na jeho podporu objevily billboardy a reklamy, které zadali jeho spolupracovníci a podporovatelé ze spolku Přátel Miloše Zemana a Strany práv občanů.

V novinách dnes vyšla nová inzerce. Podporuje současného prezidenta a útočí na Drahoše, spojuje ho s podporou migrace. Zadavatelem je firma Euro - Agency, která podle Zemanova transparentního účtu před prvním kolem voleb zaplatila 1,8 milionu korun právě za inzerci v denním tisku.

Ředitelem Euro - Agency, která inzerát zadala, je Miroslav Schön. Pracovníci firmy ČTK řekli, že inzerát na Zemanovu podporu je iniciativou samotného Schöna, který je nyní mimo republiku, a nemůže se tak k inzerátu vyjádřit. Nikdo jiný z Euro - Agency podle jejích pracovníků danou věc komentovat nemůže.

Schön je zároveň místopředsedou představenstva prodejce zahradní techniky Mountfield, ve kterém předloni získala většinový podíl čínská skupina Eurasia Development Group. Prezident Zeman podporoval vstup čínských investorů do českých firem.