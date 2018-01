Dva prezidentští kandidáti v Budějovicích nestačili. Komise nabízela i Fischera

Ve volební místnosti v českobudějovické církevní základní škole na Rudolfovské třídě zmátli voliče. Kromě volebních lístků se jmény Miloše Zemana a Jiřího Drahoše tady lidem asi čtvrt hodiny dávali na výběr ještě třetí lístek se jménem Pavla Fischera. Tedy jednoho z kandidátů, kteří neuspěli v prvním kole voleb.

Ve volebním okrsku v církevní základní škole na českobudějovické Rudolfovské třídě dávali voličům na výběr i hlasovací lístek náhradníka Pavla Fischera.Foto: Deník/Jana Zuziaková

Zažil to David Dvořák z Českých Budějovic, který byl ve zmíněné místnosti volit v pátek hned po 14. hodině. "Dali mi rovnou tři volební lístky, vzory všech tří lístků měli i na nástěnce," popsal. "Lidé se na to ptali, ale členové volební komise argumentovali tím, že když si někdo z voličů nevybral mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, může dát do obálky jako protest volební lístek se jménem Pavla Fischera," vyprávěl David Dvořák.



Že se stala chyba, potvrdila Alena Karvánková z odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. „Opravdu členové zdejší komise nějakou dobu po otevření volebních místnosti dávali voličům na výběr tři hlasovací lístky,“ sdělila Alena Karvánková s tím, že pracovníci magistrátu už členy komise poučili, že prezidentští kandidáti jsou ve druhém kole voleb opravdu jen dva.



Ve všech volebních místnostech jsou k dispozici kromě volebních lístků se jmény Miloše Zemana a Jiřího Drahoše také lístky náhradníka, který se neprobojoval do druhého kola voleb. To pro případ, že by se některý z dua uchazečů o prezidentské křeslo vzdal kandidatury. „S volebními lístky náhradníků ale neměli členové volebních komisí nijak manipulovat, ani je rozbalovat,“ upozornila Alena Karvánková.



Předsedkyně chybující volební komise Jana Šejharová řekla, že postupovala tak, jak to podle ní bylo správné.

„Absolvovala jsem školení, ale informaci, jak se mají vydávat hlasovací lístky, jsem při školení prakticky neslyšela. Mluvil tam jeden přes druhého,“ uvedla.

O situaci ve volební místnosti na českobudějovické církevní základní škole se po upozornění občanů zajímal také senátor Jiří Šesták. Ten o případu telefonicky informoval náměstka ministra vnitra.