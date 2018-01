Finále voleb: stovky novinářů i policejní ochranky v akci

/FOTOGALERIE Z ROKU 2013/ Pět let poté, téměř na den přesně, se dnes odpoledne prezident Miloš Zeman vrátí „na místo činu“. Do Top Hotelu Praha, kde v lednu 2013 slavil vítězství v historicky první přímé volbě hlavy státu.

Prezidentský kandidát Miloš Zeman přijíždí 12. ledna odpoledne do svého volebního štábu v Praze.Foto: ČTK/Zbyněk Stanislav

Na výsledky sčítání tehdy Miloš Zeman čekal v zákulisí hotelu a vyšel až v okamžiku, kdy bylo jasné, že Karla Schwarzenberga porazil rozdílem skoro půl milionu hlasů. V triumfální cestě na pódium mu tehdy asistovala herečka Jiřina Bohdalová, která se do letošní kampaně už viditelně nezapojila. Při zpáteční cestě hotelem se Zemana marně pokusil pozdravit hlavní strůjce jeho cesty na Hrad, Miroslav Šlouf. Bylo to asi naposledy, kdy se kontroverzní lobbista dostal do Zemanovy blízkosti. Zeman svého přítele a poradce Šloufa po vítězství definitivně zavrhl.

I tentokrát štáb Zemanových příznivců zasedne ve zmíněném Top Hotelu s nadějí, že historie se ráda opakuje. Podle členky Zemanova týmu Barbory Filípkové se na dnešní akci akreditovalo přes 200 novinářů.

Narváno bude i v druhém štábu. Jiří Drahoš zasedne ke sledování výsledků v Kongresovém centru Praha (někdejší Palác kultury). Podle mluvčí jeho kampaně Kateřiny Procházkové se na akci akreditovalo 250 novinářů, z toho 40 zahraničních.

Výsledky sčítání přitom musejí bedlivě sledovat i strážci zákona. Zatímco Miloš Zeman má policejní ochranku z Útvaru na ochranu prezidenta ČR, v případě vítězství Jiřího Drahoše by policisté ze stejného útvaru začali hlídat nového prezidenta už v průběhu odpoledne. Drahoš má zatím soukromé osobní strážce. „Bez jakékoliv predikce, kdo bude, nebo nebude prezidentem ČR zvolen, lze z naší strany sdělit, že policisté tohoto útvaru v historii vždy poskytli osobní ochranu nově zvolenému prezidentovi ČR bezprostředně po jeho zvolení,“ potvrdil Deníku mluvčí Policejního prezídia Jozef Bocán.

I v tomto případě by se opakovala historie, jen v opačném gardu. Před pěti lety se totiž Miloš Zeman stal oficiálně chráněnou osobou v průběhu finálového odpoledne. Jeho tehdejší soupeř Karel Schwarzenberg měl policejní ochranku z titulu ministra zahraničních věcí.