Šedesát procent? Hilšer je zklamaný účastí ve volbách, očekával více lidí

Prezidentský kandidát Marek Hilšer je zklamaný volební účastí, doufal, že dosáhne 70 procent. Mandát zvoleného prezidenta však bude i tak plnohodnotný, řekl dnes novinářům po příchodu do svého volebního štábu v Impact Hubu na pražském Smíchově.

"Možná to vypovídá o tom, že skladba kandidátů nebyla taková, aby připoutala větší pozornost a lidé přišli k volbám. Možná to je také tím, že lidé jsou zklamáni politikou a už ničemu nevěří. Doufám, že se nám to v budoucnu podaří napravit," uvedl Hilšer.

Podle informací od volebních komisařů dorazily k prvnímu kolu voleb zhruba tři pětiny voličů. "Ten mandát bych v žádném případě nezpochybňoval. Je to demokracie a lidé se rozhodli přijít v takovém počtu, v jakém přišli," dodal nejmladší z devíti kandidátů na hlavu státu.

"Mám za sebou dvouletý maraton a uvidíme, jak to dopadne. Vypadá to, že postoupí pan (Miloš) Zeman a pan (Jiří) Drahoš. Kdybych já byl na třetím místě, tak by to bylo fajn," komentoval průběžné výsledky. "Nedal jsem si metu. Byl bych rád, kdyby to bylo více než tři procenta," uvedl k tomu, kolik procent hlasů očekává.

Hilšer doplnil, že by chtěl, aby český prezident byl nezávislý. "Někdo, kdo nebude loutkou zákulisních lobby, někdo, kdo vyjde z občanské společnosti," řekl.

Do objektu, který běžně funguje jako coworkingový, tedy sdílený pracovní prostor, se akreditovali novináři z 24 redakcí. Zástupců médií jsou tam zhruba čtyři desítky. Přišli i Hilšerovi spolupracovníci a příznivci, většinou mladí lidé s odznaky s lékařovou podobiznou. Místnost, kde lze sledovat výsledky voleb na projekčním plátně, není příliš velká, ale počtu přítomných zatím dostačuje. Novináři v nekonvenčním prostředí posedávají na židlích, v sedačkách či na barových stoličkách.