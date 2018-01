Horáček: Udělal jsem vše, aby zvítězil někdo jiný než Zeman

Neúspěšný kandidát z prvního kola letošních prezidentských voleb Michal Horáček uvedl, že během kampaně udělal vše pro to, aby zvítězil jiný kandidát než Miloš Zeman. I on však bude jeho prezidentem. Horáček to řekl po volbě České televizi.

Horáček uvedl, že vítězstvím je to, že se konaly legitimní a legální volby, protože většinu života prožil v prostředí, kde volby nebyly. "Myslím, že bude důležité poblahopřát vítězi a říci: 'Udělal jsem všechno pro to, aby zvítězil jiný kandidát než Zeman, ale zvítězil-li on, bude i můj prezident'," konstatoval. Podnikatel a textař Horáček před druhým kolem doporučoval volbu Jiřího Drahoše, kterého podpořil svými reklamními plochami či osobní přítomností na jeho mítincích. Nevyčítá však svým voličům volbu Zemana. "Každý jde za plentu se svým svědomím. Já udělal vše pro to, aby volili jiného kandidáta," uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Tyto volby zřetelně ukázaly, jak je země rozštěpená, zní další zahraniční hlasy

Autor: ČTK