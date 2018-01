Jasná výhra Zemana? Soupeře má minimálně dva, míní politolog

První kolo prezidentských voleb proběhne tento pátek a sobotu. Pokud nikdo z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech hlasů, za dva týdny zamíříme k urnám podruhé – 26. a 27. ledna.

Svoji novou či staronovou hlavu státu by tak měla znát Česká republika nejpozději večer 27. ledna.

Jde o souboj obra s trpaslíky, kteří nadarmo investují i miliony korun ze svého?

Nebo je mezi uchazeči biblický David, který neporazitelného Goliáše skolí?

O historicky druhé přímé volbě prezidenta republiky, probíhající kampani, kterou úřadující hlava státu Miloš Zeman údajně nevede, i vstupu Mirka Topolánka do hry hovořil v rozhovoru pro regionální Deník docent Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Politolog z UP Olomouc Pavel Šaradín. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč



Pane docente, jak hodnotíte dosavadní kampaň?

Je velmi opatrná. V podstatě jde spíše o představování jednotlivých kandidátů, než o nějaký souboj. Kampaň není moc výrazná a voličsky není příliš atraktivní.



Navíc úřadující prezident říká, že vlastně žádnou kampaň ani nevede…

Máme takové dva tábory: Miloše Zemana, který takzvaně kampaň nevede, a ostatní, co usilují o druhý post. Nikdo z nich nechce udělat chybu a i z toho důvodu je to celé velmi opatrné.



Jak vnímáte (ne)kampaň prezidenta Zemana?

S voliči komunikuje Miloš Zeman pět let, nicméně, stejně jako ostatní kandidáti, i on se dostal do poslední fáze a kampaň viditelně vede. Že říká, že nevede, je jeho rétorické cvičení. Jeho kampaň je srovnatelná s těmi ostatními, včetně billboardů, prohlášení, kde je využíván mediální prostor, rozesílání různých materiálů. Je škoda, že takto zákon obchází.



Myslíte, že jeho voliči to vnímají nějak kriticky?

Ne. Miloš Zeman vsadil na jedinou kartu, a to na totální rozdělení společnosti a vytvoření dvou táborů: jeden mu je loajální a druhý ten, který jej bude za všech okolností nesnášet. A teď jde o to, jak jsou tyto tábory silné.



Převažují nepolitiční kandidáti. V návaznosti na sněmovní volby, jak dopadly, je to další signál rostoucí nestranické politiky v České republice?

Vidíme, že každé čtyři roky posiluje procentuální zastoupení nestranických kandidátů v komunálních volbách. A ten nárůst je poměrně zásadní. To, že se politika stává méně ideologickou a méně stranickou, vidíme i ve sněmovních volbách v letech 2010, 2013 a 2017. Součástí tohoto procesu je také to, že politické strany nemohou vygenerovat straníka, který by byl akceptovatelný pro širší spektrum voličů.



Není v tom zároveň finanční důvod? Nebo jsou natolik personálně vyprahlé?

Myslím, že politické strany zvážily své šance, zda má smysl takového kandidáta stavět. To, že by kandidát měl být středový, v podstatě diskvalifikuje ČSSD, ODS a středové strany STAN a KDU-ČSL jsou slabé, aby postavily kandidáta, který by opravdu zaujal skoro tři miliony voličů.



A v případě hnutí ANO? Nebylo by u něj logické, aby mělo svého kandidáta? Neudělalo to. Dá se to číst jako dohoda o podpoře Miloše Zemana?

ANO by bylo schopné takového kandidáta nabídnout. Hovořilo se o Martinu Stropnickém, který je konsensuální, na rozdíl od řady jiných politiků z ANO má diplomatické vystupování, rétoricky je zdatný. Ale tady asi Andrej Babiš zhodnotil, co je pro něj výhodnější, zda-li se soustředit na sněmovní volby, nebo pak paralelně vést druhou kampaň. Vybral si první.

Voliči ANO a Zemana se z většiny překrývají

Podpora Miloši Zemanovi ze strany Andreje Babiše je zřetelná?

Myslím, že v závěru týdne lze očekávat, že nějakým způsobem Miloše Zemana podpoří. Jestli to bude mít vliv na 1,5 milionu voličů, to si netroufám říci. Spíše si myslím, že se tím všichni voliči ANO nebudou řídit.



Do jaké míry se shodují elektoráty obou politiků?

Po roce 2017, v porovnání s rokem 2013, změnilo hnutí ANO své voličstvo a z větší části převzalo elektorát sociální demokracie i komunistů a středových voličů. Nyní se oba elektoráty překrývají, zhruba ze dvou třetin. Miloš Zeman by mohl využít dvě třetiny voličů hnutí ANO. Tedy kolem milionu voličů.



Kolik kandidátů má reálnou šanci na postup do druhého kola?

Rád bych upozornil, že všechny předvolební průzkumy končí jinak, než dopadají volby. Řekl bych, že tady máme dva tři soupeře Miloše Zemana.



Je už dnes jisté, že Miloš Zeman vyhraje a kandidáti tím pádem zbytečně investovali miliony do předem prohraného souboje?

Zbytečně ne. Kandidáti kromě toho hlavního mohou sledovat i další cíle, dokáži si představit, že by například Marek Hilšer mohl být v budoucnu dobrým senátorem nebo poslancem. Tito lidé ukázali, že cit pro politiku mají a do budoucna by mohli být oživením politické scény.

Oživení Topolánkem? Nemyslím si to

Jde o souboj obra s trpaslíky? Vidíte mezi nimi onoho biblického Davida, který by se s úspěchem postavil Goliáši?

Miloš Zeman v prvním kole zvítězí. Ve druhém kole uvidíme. Jak jsem zmínil, jsou tady dva tři soupeři.



Jak hodnotíte jejich program? Nebo je znát hlavně linka Antizeman?

Snaží se prezentovat nějaké vize, nějaké cíle. Byť minimálně u čtveřice kandidátů jsou velmi podobné – těžko bychom hledali nějaké zásadní rozdíly mezi Jiřím Drahošem a Pavlem Fischerem. Je to však do značné míry dáno také politikou Miloše Zemana, na kterou reagují a to vytváří dojem Antizemana.



Vstup Mirka Topolánka do hry byl zásadním oživením? Strhl na sebe pozornost, případně i na prezidentské volby jako takové?

Ano, hovořilo se o tom, že Mirek Topolánek oživí kampaň, ale já si to nemyslím. Vnesl několik zajímavých témat, snažil se vyprovokovat ostatní, zejména Jiřího Drahoše, kterému by zřejmě rád některé voliče převzal, ale neměl na to prostor a vstup do kampaně nebyl možná tak radikální, jak vypadala jeho rétorika.

Účast? Okolo 60%

O víkendu se o svoji představu o prezidentovi podělil Václav Klaus, který označil Zemana a Topolánka jako „nemarťany“ v rámci kandidující devítky jmen. Na otázku svého favorita, jehož jméno neprozradil, řekl, že „není bořitel, ale je pro stabilitu a pokračování“. Nepřímo tedy označil Miloše Zemana?

Václav Klaus i ve druhém kole v roce 2013 podpořil Miloše Zemana a je v celku logické, že by to udělal znovu. On většinou podporoval spíše ty, ke kterým měl blízko a zrovna těmito slovy podpořil v roce 1998 Vladimíra Mečiara na Slovensku.



Do prvního kola voleb zbývá pár dní. Očekáváte, že kampaň zhoustne s blížícím se termínem? Přijde něco, nějaké zásadnější téma, vymezení, aféra?

Takové pokusy vidíme, například Michal Horáček se snažil zaútočit na Jiřího Drahoše, ale myslím, že nic zásadního by se před prvním kolem nemělo odehrát. To zásadní přijde až před kolem druhým.



Jakou odhadujete účast v prvním kole? Nižší než v historicky první přímé volbě prezidenta v zemi?

Odhadoval bych podobný zájem, kolem šedesáti procent.