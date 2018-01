ON-LINE: Zeman vyzve v druhém kole Drahoše. Třetí je Fischer, Topolánek propadl

"Mám z toho obrovskou radost. Mám radost z podpory, mám radost z nadšení, které jsem cítil a cítím z celé společnosti a budu si muset ještě rozmyslet, co to znamená. Protože to vypovídá o tom, že tu je určité očekávání a je to vlastně závazek," řekl kandidát Pavel Fischer ČTK. Pokud by nyní ve volbě neuspěl, bude zvažovat, jakým způsobem by mohl očekávání, která do něj voliči vložili, naplnit i jinde než ve funkci prezidenta. Koho případně podpoří ve druhém kole, zatím Fischer komentovat nechtěl.