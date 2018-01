Jiří Drahoš: Věřím, že to za dva týdny vyjde

Poté, co bylo už jasné, že Jiří Drahoš postoupí do druhého kola prezidentské volby, jeho příznivci propukli v jásot a přes hrozen gratulantů, členů štábu, ochranku a tiskovou mluvčí bylo náročné se k němu probojovat. Jako bychom si už měli zvykat, že v sále se pohybuje příští prezident, s nímž nemůže mluvit každý, kdo si to zamane. Nakonec se ale Jiří Drahoš zastavil uprostřed místnosti, aby s Deníkem probral několik nejžhavějších témat.

Co byste chtěl voličům vzkázat před druhým kolem? Zopakuji to, co jsem řekl v závěrečné televizní debatě: Všichni, kteří máte zájem o změnu, přijďte k volbám a já pevně doufám, že to nebude marné. Jaké téma bude dominovat příštím dvěma týdnům, domácí, zahraničněpolitické, nebo rozhodne účast a to, zda voliči neúspěšných kandidátů nakonec dají hlas vám? Všechno, co jste zmínila, sehraje důležitou roli. Samozřejmě bezpečnost, moderní stát, přesvědčivá vize pro následující pětileté období. Neméně zásadní je zahraniční politika, ukotvení České republiky v EU, spojenectví v rámci NATO, vazby na euroatlantický prostor. Vítám podporu svých bývalých soupeřů, těší mě, že drží slovo. Kdybych nepostoupil já, všechny bych vyzval, aby dali hlas protikandidátovi pana Zemana. ČTĚTE TAKÉ: ANALÝZA: Ve druhém kole se rozhodne nejen o tom, kdo bude na Hradě Už máte strategii? Přeskupím svůj tým a pochopitelně pozměním strategii, protože před druhým kolem jde o jinou disciplínu. Budu hodně mimo Prahu, chci přesvědčovat hlavně lidi v regionech. Uvažujete o tom, že jako prezident některého ze svých soupeřů oslovíte ke spolupráci na Hradě? To je zatím předčasná otázka. Vyzval jste Miloše Zemana, aby změnil názor a utkal se s vámi v televizním duelu. Vaši nabídku přijal. Jak to bude probíhat? Pokud prezident Zeman řekl, že půjde do dvou debat, místo jedné určím já a druhé nechť určí on. Za mne to bude Česká televize. ČTĚTE TAKÉ: Drahoš: Nevím, jestli budu bojovat se Zemanem. Spíš s Mynářem a Nejedlým Televizní duely možná sehrají úlohu jazýčku na vahách. Měl by jejich témata určovat moderátor, nebo přímo vy dva? Asi záleží na domluvě. Dobře si vzpomínám na debatu Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga a jednu jistotu mám předem, totiž že mě nikdo neobviní, že moje manželka je Němka, která neumí česky. Téma sudetských Němců se také už nebude opakovat. Objeví se jiná témata, třeba uprchlické. Jistě budou jiná, ale já se jich nebojím. ČTĚTE TAKÉ: Politolog: Tak velký zisk Zemana překvapil. Může ale mít problém Budete se nějak speciálně připravovat, třeba si psát taháky na možné Zemanovy dotazy? Většinou taháky nenosím, debat jsem absolvoval už desítky, myslím, že to zvládnu. Věříte, že za dva týdny se tady sejdete se svými příznivci už jako prezident České republiky? Věřím si a těším se na to.

Autor: Kateřina Perknerová