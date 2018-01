Jmenování vlády? Drahoš: Zemanovi nejde o Česko jako o jeho samotného

/FOTOGALERIE/ Prezident Miloš Zeman se nechová státnicky, když plánuje jiný postup v otázce jmenování premiéra a vlády pro případ svého úspěchu a neúspěchu ve druhém kole prezidentských voleb. České televizi to dnes řekl Zemanův soupeř ve volbách Jiří Drahoš. Hlava státu podle Drahoše bere místo prospěchu České republiky v potaz svůj vlastní prospěch, což by jako státník dělat neměl.

Zeman dnes řekl, že pokud nebude zvolen opět prezidentem, nebude po premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) s ohledem na nedostatek času chtít doložit podporu většiny poslanců, jak avizoval dříve. Babiše by v únoru jmenoval premiérem.

Drahoš ČT řekl, že ho takové rozhodnutí nezaskočilo, protože jediným Zemanovým pevným postojem je to, že mění své postoje. "Nejde mu až tak o ČR jako o jeho samotného," uvedl Drahoš.

Podmínění rychlého jmenování Babiše tím, že Zeman neuspěje ve volbách, však Drahoš neočekával. "Že bude reagovat jinak, když nebude zvolen, tohle by z mého pohledu státník dělat neměl. Měl by brát v potaz prospěch státu. Ale u Miloše Zemana mě to příliš nepřekvapuje," konstatoval někdejší předseda Akademie věd.

Drahoš uvedl, že Česko potřebuje stabilní vládu. Menšinový kabinet považuje za nouzové řešení. "Pokud se stanu prezidentem, bude záležet, v jaké situaci vláda bude. Miloš Zeman řekl, že jmenuje premiéra ještě během února, takže zvítězím-li, můžu se dostat do situace, kdy bude jmenován premiér a vláda a v takové situaci prezident nemá příliš mnoho možností," připustil.

Podobně jako většině sněmovních stran vadí Drahošovi trestně stíhaný politik v čele vlády. Babiše Sněmovna vydala k trestnímu stíhání kvůli případu farmy Čapí hnízdo.

"Na místě prezidenta bych předpokládal, že ANO je schopno navrhnout i někoho jiného. I Andrej Babiš připustil, že by premiérem nemusel být on," uvedl Drahoš. Pokud by na funkci předsedy vlády Babiš netrval, existuje podle Drahoše potenciál k dohodě o koalici.

Kritika od poslanců

Nad změnou rozhodnutí Zemana, že pokud nebude zvolen opět prezidentem, nebude po Babišovi chtít doložit podporu většiny poslanců a jmenuje ho v únoru premiérem, kroutí hlavou nejen Drahoš, ale i místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Panu prezidentovi po jeho dnešním názorovém obratu, je evidentně jedno zda bude mít Česká Republika stabilní většinovou vládu.," napsal na Twitteru.

Panu prezidentovi po jeho dnešním názorovém obratu, je evidentně jedno zda bude mít Česká Republika stabilní většinovou vládu. Překvapivě nebude vyžadovat 101 poslanců pro většinu ve sněmovně. Dost smutná vizitka prezidenta, který právě v tomto má klíčovou ústavní roli. — Marian Jurečka (@MJureka) 24. ledna 2018

Stanjura: Zeman nadbíhá voličům ANO

Podle předsedy sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury nadbíhá Zeman před druhým kolem prezidentských voleb premiérovi Babišovi a voličům jeho hnutí ANO. "Je to velký politický obchod," řekl k dnešním slovům prezidenta, podle kterých jmenuje Babiše premiérem podruhé během února, i když na Hrad nebude zvolen a i když ANO nezíská pro vládu většinovou podporu. Podle Stanjury Zeman oplácí hnutí pondělní rozhodnutí vyzvat své voliče, aby hlasovali pro něj.



Podle ODS se tak posiluje pakt mezi Babišem a Zemanem, o kterém mluvila už před sněmovními volbami. Od dnešní schůzky se zástupci ANO občanští demokraté očekávají, že vyslechnou plán, jak chce ANO většinu ve Sněmovně získat. Dosavadní postup hnutí ve Sněmovně podle Stanjury ukazuje, že ANO není připraveno debatovat o programu a hledat kompromisy, jak deklaruje. "Nejsou připraveni debatovat, dělat kompromisy," uvedl s odkazem na dnešní zamítnutí návrhu ODS na zvyšování obranných výdajů či úterní nesouhlas Sněmovny se zrušením zákazu prodeje o svátcích.