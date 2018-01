Klaus přišel pogratulovat Zemanovi. Obává se, že poražení výsledek nepřijmou

Bývalý prezident Václav Klaus se obává toho, že příznivci poraženého prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše nepřijmou výsledek voleb. Dodal, že si je jistý, že Zeman a jeho spolupracovníci by porážku přijali. Bývalí a současný prezident Česka se spolu bavili jako dobří přátelé. Zeman Klause pozval na skleničku.

Klaus to dnes řekl novinářům ve štábu znovuzvoleného prezidenta České republiky Miloše Zemana, kterému přišel pogratulovat.

"Teď jde o to, co znamená toto vítězství dosavadního prezidenta. Mám-li z něčeho nemyslím obavu - ale je to otazník - tak jde o to, jestli poražení ten výsledek přijmou," komentoval Klaus dnešní těsné vítězství Zemana. "Jsem stoprocentně přesvědčen, že kdyby to dopadlo opačně, tak to Miloš Zeman a jeho lidé přijmou, zatímco mám hrůzu, že dnes to tak úplně nebude," řekl na adresu stoupenců Drahoše.

Před novináři se někdejší političtí rivalové bavili jako dobří známí a vtipkovali. "Těšil jsem se, že se tě zeptám, kolika hlasy jsem ti přispěl," prohlásil Klaus, který před volbami Zemana podpořil.

Zeman odpověděl, že v následujících dnech za ním budou chodit jeho známí připomínat mu, kolik procent voličů mu přinesla jejich podpora. "U každého z nich to bude určitě pět procent," dodal Zeman. "Milý Václave, ve tvém konkrétním případě, zcela výjimečně, na rozdíl od těch jiných, ti, kamaráde, těch pět procent uznávám," řekl Klausovi.

Zeman také odhadl, že proti jeho zvolení bude vystupovat takzvaná pražská kavárna, což je termín, jímž jsou označováni prezidentovi kritici. Podle Zemana je pražská kavárna "společenství sebeutvrzujících se lidí, kteří toho v životě mnoho nedokázali". "Pokud nebude teď pět let chtít fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa," dodal prezident na adresu svých odpůrců.

Klaus na to znovu poznamenal, že by byl rád, kdyby poražení výsledek přijali. "Jsem zvědav, jestli poražení nebudou křičet, že demokracie prohrála," prohlásil. Zeman pak Klause pozval na skleničku na oslavu vítězství.