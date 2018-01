Koho podpoří neúspěšný kandidát Hynek? Rozhodne se po televizní debatě

/ANKETA/ Neúspěšný uchazeč o post prezidenta Jiří Hynek se rozhodne o případné podpoře jednoho z finalistů na základě výsledku plánované televizní debaty den před volbami. Oběma kandidátům, Jiřímu Drahošovi i Miloši Zemanovi zároveň pošle otázky, na které by chtěl znát odpověď. V prvním kole volby dostal 1,23 procenta hlasů.

"Až budu znát jejich názory, tak se rozhodnu a jednoznačně budu volit rozumem," řekl Hynek. Do voleb šel proto, že nechtěl volit ani Zemana, ani Drahoše, uvedl. Sledovat chce nyní obsah a témata kampaně. "Klíčová pro mě bude televizní debata," dodal.

Poznamenal, že se mu zatím nová fáze kampaně nelíbí. "Je to plné emocí, pomluv, vymezování se. Opravdu stojím o to, aby v čele této republiky byl prezident, který bude řešit věci, které považuji za podstatné nebo se k nim bude vyjadřovat. Ale zatím se to odehrává v emocích. Emoce měly skončit v den voleb, pak má nastoupit rozum," podotkl. Zatím se prý od žádného z finalistů nic nedozvěděl.

Zeman i Drahoš podle něj budou i nadále rozdělovat společnost. Jedna její část hájí jednoho z kandidátů, druhá jeho protivníka. "A ani jeden z nich se nepokusil tyto skupiny spojit," řekl.

Rychlou podporu od neúspěšných kandidátů finalistům volby považuje za zradu na voličích. "Kampaň měla být o tématech, o tom, o čem jsem přesvědčený, že by se mělo dělat," poznamenal. Pět dalších kandidátů už v sobotu podpořilo Drahoše, jeden se postavil za Zemana.

Volební štáb Jiřího Drahoše

Protože ho zatím Zeman ani Drahoš nepřesvědčili, osloví je Hynek dopisem s otázkami, které považuje za klíčové pro své rozhodnutí. "Budu očekávat, jak odpoví, jestli to bude odpovídat tomu, co si myslím já," dodal.

Hynek se domnívá, že oba finalisté se "promlčeli" do druhého kola. Zeman tím, že se nezúčastnil žádné debaty. "Drahoš se promlčel tím, že na žádné debatě neřekl pořádně svůj názor," doplnil. Doufá, že předvolební debata bude kultivovaná a bez "podpásovek".