KOMENTÁŘ: Ať žije přímá volba. Přinesla plno dobrých zpráv

Na tuhle příhodu by se zapomnělo, nebýt jistého novináře, který ji zaznamenal podle slov samotného c. k. vládního rady. O co šlo? Slovutný básník Jaroslav Vrchlický byl okraden! Zrovna dokončil překlad první části Goethovy veršované tragédie Faust, když vtom ho o něj kdosi připravil. Bylo zapotřebí všech pražských detektivů, aby se jediný exemplář Vrchlického díla znovu našel. Jinak by v Národním divadle neměli co hrát.