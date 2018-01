Doufám, že Zeman splní svá slova, že bude proevropský, řekl Kulhánek

Neúspěšný prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek z výsledku voleb není příliš nadšen. Doufá, že vítěz prezidentských voleb Miloš Zeman naplní svá slova z posledních dní o svých proevropských postojích.

"Tím, že účast byla výrazně vyšší (než v prvním kole), tak je vítězství Zemana o to cennější," uznal Kulhánek. Podle něj bude pro hodnocení druhého Zemanova volební období rozhodující to, jak naplní své sliby z poslední předvolební debaty.

"Pokud bude dělat to, co říkal v poslední debatě - že je proevroský, že je pro NATO, a nějak se to projeví na jeho činnosti, tak bude mít do určité míry i moje sympatie," uvedl Kulhánek. "Pokud bude pokračovat v tom, co dělal do nedávné doby, tak si myslím, že pak volby pro tuto zemi nedopadly nejlépe," uvedl.