Kurzy na prezidenta jsou vyrovnané. Na Zemana vsadil sázkař dva miliony

Kurzy na vítězství v prezidentských volbách se od minulého týdne vyrovnaly, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš u bookmakerů ztratil, současný prezident Miloš Zeman naopak získal. Vyrovnané jsou také sázky. Páteční rekordní sázku u Tipsportu za 645 000 korun na Drahoše dnes překonal klient Fortuny, který vsadil 2,2 milionu na Zemana.

Celkové sázky jsou proti posledním volbám v roce 2013 už téměř čtyřnásobné. "V pátek jsme sice ještě přijali rekordní částku 645.000 korun na Drahoše, ale jinak klienti začali zhruba od středy sázet především na Zemana. Navíc vyšly další průzkumy, podle kterých to bude velmi vyrovnané. Proto jsme změnili původní kurzy 1,5:1 na Drahoše a 2,6:1 na Zemana na shodných 1,92:1," uvedl expert na politické sázky u Tipsportu Pavol Boško.

Tipsport zatím přijal sázky za 90 milionů korun, z toho 21 milionů ve druhém kole. Velká většina tiketů jde na vítězství některého z kandidátů. Na Zemana je zatím 52 procent objemu sázek, na Drahoše 48 procent.

Ve Fortuně je podle mluvčího Petra Šraina situace opačná. "Vklady na druhé kolo už dosahují 18 milionů korun, v součtu s prvním kolem tedy 68 milionů. V pátek se nálada mezi sázkaři otočila, když začali využívat atraktivní kurz na Miloše Zemana. Dnes jsme na jeho vítězství přijali tiket za 2,2 milionu korun v kurzu 1,91:1. Případná výhra by byla 4,2 milionu," doplnil Šrain. Další změny v náladě sázkařů by podle něj mohly přinést společné prezidentské debaty.

Bookmakeři Fortuny vypsali i několik méně tradičních sázek. Například na to, že se ve volební místnosti v Zemanově blízkosti objeví podobně jako v prvním kole obnažená žena. Ještě v pátek měla tato možnost kurz 100:1, dnes už klesla na 12:1. "Přijali jsme 36 tiketů dohromady za 5000 korun. Kurz jsme proto museli snížit," dodal Šrain.

Chance nabrala sázky za 15 milionů korun. Podle mluvčí Markéty Světlíkové společnost přijala tiket za 300.000 na vítězství Drahoše v kurzu 1,67:1. Stejnou částku dal sázkař na to, že čtvrteční debatu na ČT bude sledovat více než 1,4 milionu diváků starších 15 let v kurzu 1,4:1.

Podle bookmakerů Tipsportu bude výsledek druhého kola velmi těsný, vítěz s velkou pravděpodobností získá necelých 53 procent hlasů. Podle Fortuny by měl v osmi krajích ze 14 zvítězit Zeman. Vysokým favoritem je hlavně v Moravskoslezském kraji (1,04:1), na Ústecku (1,06:1) a Vysočině (1,13:1). Naopak Drahoše nejvíce favorizují v Praze (1,01:1), Středočeském kraji (1,22:1) a na Královéhradecku (1,42:1).

Sázky na prezidentské volby u Fortuny, Tipsportu a Chance zatím dosáhly v souhrnu 173 milionů korun. Podíl těchto tří firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek se blíží 190 milionům. To je téměř čtyřikrát více než v minulých prezidentských volbách. Rekordní politickou událostí z hlediska objemu sázek dosud byly nedávné sněmovní volby s odhadovanou částkou 105 milionů korun.

Předvolební spoty, tentokrát i se Zemanem

Česká televize také zahájila vysílání předvolebních spotů, oproti prvnímu kolu video dodal i Zeman. Podle průzkumu STEM/MARK, jehož výsledky dnes zveřejnila Mladá fronta Dnes, je 47 procent voličů rozhodnuto zvolit Drahoše, pro Zemana chce ve víkendovém druhém kole voleb hlasovat 43 procent.

Podle průzkumu mezi 1078 lidmi se druhého kola prezidentských voleb chce zúčastnit určitě 52 procent respondentů, dalších 15 procent půjde spíše hlasovat než ne. Pro Drahoše jsou častěji mladší lidé do 45 let a lidé s vyšším vzděláním, Zemana podporují lidé starší a s nižším vzděláním. Mezi deseti procenty nerozhodnutých jsou ale častěji právě starší lidé a voliči s nižším vzděláním.

Nejvíce společných voličů mají Zeman s Drahošem podle výzkumu STEM/MARK pro autory hry Prezident 21 u lidí mezi 60 a 69 lety. Oběma kandidátům by v této věkové kategorii dalo hlasy 21 procent respondentů. U voličů mezi padesátkou a 59 lety by dalo hlas Zemanovi i Drahošovi současně 19 procent dotázaných. Nejméně se na obou kandidátech shodují lidé do 29 let, a to pouze šest procent respondentů. Z regionálního hlediska by oba kandidáty nejčastěji volili ve Středočeském a Olomouckém kraji.

Před blížícím se druhým kolem volby oběma finalistům vyslovují podporu různá sdružení či osobnosti. Za Drahoše se dnes postavily organizace mladých sociálních demokratů, lidovců, konzervativců, TOP 09 a Zelených. Současného prezidenta podpořila Akce D.O.S.T. nebo v zastoupení Vlasteneckého fóra předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička.

Na stranu obou finalistů prezidentského klání se přiklonila řada osobností společenského života. Drahoše podporuje třeba režisér Zdeněk Svěrák, bývalí fotbalisté Vladimír Šmicer a Jozef Chovanec, herci Bolek Polívka a Martin Dejdar, zpěvačka Marie Rottrová, hudebník Petr Janda nebo astronom Jiří Grygar. Za Zemanem dlouhodobě stojí zpěvák Daniel Hůlka, umělec František Ringo Čech, režisér Zdeněk Troška nebo sportovní střelec Jan Kůrka.

Zeman před prvním kolem volební spot televizi nedodal, což Hrad zdůvodňoval tím, že nevede kampaň. Dnes prezidentův mluvčí sdělil, že "druhé kolo má zcela jiné parametry než první". Nové video tvoří záběry z výkonu prezidentské funkce, mužský hlas se v něm ptá diváků, zda by chtěli raději zkušeného chirurga, nebo studenta prvního ročníku, zkušeného pilota, nebo někoho, kdo jednou hrál letecký simulátor, či právníka s praxí, nebo nezkušeného koncipienta. Drahoš použil video, které natočil již pro první kolo voleb. Voliče v něm přesvědčuje, aby hlasovali pro změnu.