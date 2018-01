Zeman odvolil. Hlasování se tentokrát obešlo bez incidentu

/FOTOGALERIE/ Prezident Miloš Zeman odevzdal hlas ve druhém kole prezidentských voleb. Před komisí zažertoval a připomněl dva týdny starý incident, kdy jeho hlasování v prvním kole narušil protest polonahé ukrajinské aktivistky. U vstupu do místnosti dnes proto panovala přísnější bezpečnostní opatření, přibližně dvacet novinářů se dovnitř nedostalo.

Zemanovo hlasování před dvěma týdny narušila aktivistka Anželina Diašová, která si po jeho příchodu vysvlékla košili a přiběhla k prezidentovi. Křičela přitom "Zeman, Putin's slut" (Zeman, Putinova děvka), nápis stejného znění měla také na hrudi. Soud za to Diašové uložil tříměsíční podmínku a vyhostil ji ze země.

Prezident při příchodu do volební místnosti incident připomněl. "Právě čekám, kdy se zase vyřítí polonahá žena, ale tentokrát už asi ne," řekl Zeman. Po odevzdání obálky srovnal současný duel s Jiřím Drahošem a pět let starý souboj s Karlem Schwarzenbergem (TOP 09). "Před pěti lety jsem měl soupeře, který byl aktivní politik, dnes je to soupeř, který se zatím politikou nezabýval, to je základní rozdíl," uvedl.

Policie ve čtvrtek avizovala, že žádná zvláštní bezpečnostní opatření v Zemanově volební místnosti nechystá. Před vchodem do místnosti však novináři procházeli kontrolou a řada se jich do místnosti nedostala. Reportéři, kameramani i fotografové byli dovnitř nejprve vpouštěni po čtyřech, asi 20 minut před Zemanovým příjezdem předsedkyně komise oznámila, že žádní další zástupci médií se do místnosti nedostanou.

Na příjezd prezidenta čekaly desítky novinářů. Před budovou jich zůstalo přes 20, včetně zástupců zahraničních medií. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček novinářům řekl, že opatření byla přizpůsobena incidentu z prvního kola, kdy aktivistka zneužila novinářský průkaz.

Policisté hlídkovali i před budovou základní školy v Brdičkově ulici, kde Zeman hlasoval. Kontrolovali prostranství a voliče nabádali, aby přicházeli po určených trasách.