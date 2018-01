Prezidentskou debatu na ČT sledovalo rekordních 2,7 milionu diváků

Čtvrteční prezidentskou debatu Jiřího Drahoše a Miloše Zemana v České televizi sledovalo v souhrnu 2,7 milionu diváků starších 15 let. Pustila si ji více než polovina lidí, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi. Předchozí společný duel, který vysílala televize Prima, vidělo 2,2 milionu diváků. Na základě dat Asociace televizních organizací (ATO) to dnes uvedl server Mediaguru.cz.

Debaty se výrazně odlišovaly ve dvou ohledech: v kázni publika a intenzitě moderace, ukázala analýza výzkumné společnosti Media Tenor. Diskusi na Primě moderoval Karel Voříšek, na ČT Světlana Witowská.

Česká televize, která vysílala z Rudolfina, už ve čtvrtek večer na twitteru pořadu Newsroom ČT24 uvedla, že debatu sledovalo 2,6 milionu diváků. Podle ATO si duel na stanici ČT1 pustilo 2,05 milionu lidí a dalších téměř 650 tisíc diváků si zapnulo ČT24. Sledovanost konfrontace prezidentských kandidátů byla nejlepším výsledkem celého dne. Debatu si zapnulo 56 procent lidí u televizí. Její sledovanost tak výrazně předčila další pořady na jiných programech.

Závěrečná debata před druhým kolem prezidentských voleb tak přilákala zhruba o milion víc diváků než poslední duel Zemana s Karlem Schwarzenbergem před pěti lety. Tu tehdy v České televizi vidělo 1,612 milionu diváků. V historii měření měl zatím nejvyšší sledovanost zřejmě pořad "Miss desetiletí", 12. října 1997 si ho na Nově pustilo 4,992 milionu lidí. Jen o málo méně sledované bylo na ČT1 uvítání hokejistů po návratu z Nagana v únoru 1998.

Podstatně méně diváků sledovalo letošní předvolební debaty, ve kterých Zeman vystoupil sám. V neděli v televizi Nova si ji pustilo 1,5 milionu diváků, v pondělí v televizi Barrandov v průměru 659.000 lidí starších 15 let. V úterý se poprvé potkali v jednom pořadu oba kandidáti, duel na Primě vysílaný z karlínského divadla, si zapnulo 48 procent lidí u televizí.

Debata na Primě byla podle společnosti Media Tenor charakteristická především intenzivním zasahováním publika do promluv obou hostů, a to nejčastěji při proslovech Drahoše. Zatímco Miloš Zeman bez přerušení dokončil přibližně polovinu svých proslovů, u Drahoše se tak dělo v 37 procentech případů. "Při duelu na ČT publikum do debaty téměř nezasahovalo, a kandidáti tak zdárně dopověděli dvě třetiny svých replik," uvedl ředitel Media Tenoru Pavel Herot.

"Rozdíl v intenzitě a způsobu moderace obou pořadů byl značný. Zatímco Karel Voříšek v pořadu 'Česko hledá prezidenta' nechával diskusi plynout a inklinoval k moderaci ve smyslu předávání slova, Světlana Witowská si vzala slovo více než čtyřikrát častěji," podotkl Herot. V obou pořadech platilo, že hosté spíše dodržovali diskusní kázeň a ve valné většině respektovali otázky kladené moderátorem či moderátorkou. Do řeči si skákali pouze v jednotkách případů. Nízké hodnoty ukazují na respekt k protikandidátovi i k autoritě moderátora či moderátorky, uzavřel Herot.