Neúspěšní kandidáti dál mohou přijímat dary, pomoci s nimi mohou finalistům

/ANKETA/ Neúspěšní kandidáti prvního kola prezidentských voleb mohou podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran ještě přijímat dary na kampaň. Podle člena úřadu Jana Outlého je mohou použít i na podporu postupujících do druhého kola bez toho, aby byly započítány do nákladů finalistů.

Rozpočet jednoho nich, bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše je zatím nicméně nastaven jen na využití deseti milionů korun, což je rozdíl mezi povoleným limitem pro účastníky prvního a druhého kola volby.

Z výzvy, kterou úřad zveřejnil minulý týden, podle Outlého vyplývá, že zákon kandidátům přijímání darů a vedení další kampaně nezakazuje. "Tuto situaci zákon neřeší, my si nemůžeme nad zákon další pravidla naroubovávat," řekl Outlý. Dodal, že úřad vychází z podmínek pro první kolo.

Pomoc v kampani Drahošovi proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi slíbili neúspěšní kandidáti Michal Horáček, Marek Hilšer a Pavel Fischer. Horáček o víkendu uvedl, že je připraven Drahošovi poskytnout svoji již rezervovanou billboardovou plochu. Podle výkladu úřadu Drahoš slibovanou podporu od neúspěšných kandidátů z prvního kola nemusí započítat do limitu kampaně, který pro účastníky druhého kola činí 50 milionů korun.

Drahoš ale podle Karolíny Brennerové, která má v jeho týmu na starosti komunikaci se sponzory, zatím počítá s tím, že během příštích dvou týdnů nevyužije víc než deset milionů, o které se navyšuje limit výdajů pro druhé kolo prezidentské volby.

"Všichni kandidáti jsou kandidáty až do skončení voleb jako celku. A mají nějaký limit, zákon jim neříká, v jakém časovém horizontu ho musí vyčerpat, respektive říká, že je to 90 dnů po volbách. Těžko jim lze zakázat, aby teď čerpali, pokud v limitu mají prostor. Oni to udělat mohou," řekl Outlý. S kolegy toto téma prodiskutovali minulý týden.

Podle Outlého by bylo absurdní, aby byla sdělení účastníků voleb k jejich spolukandidátům započítávána na vrub spolukandidátů, ať už by šlo o podporu, či naopak kritiku, což platí pro všechny typy voleb. Bylo by to také obtížné v praxi odlišit.

Ve výzvě z 11. ledna určené kandidátům, kteří se účastní druhého kola, a kandidátům, kteří se účastnili pouze prvního kola volby, bez ohledu na to, zda se účastní dále volební kampaně, aby oznámili do 23. ledna přijaté dary a bezúplatná plnění počínaje třetím dnem před prvním kolem voleb. Podobně museli dary nahlásit před prvním kolem. "Úřad současně upozorňuje všechny kandidáty, že v době začínající třetím dnem před druhým kolem volby již žádné dary nesmějí přijímat," uzavřel výzvu předseda úřadu Vojtěch Weis.

Úřad začal fungovat v loňském roce a na transparentnost prezidentských voleb dohlíží poprvé. Zákon vykládá poprvé také kvůli tomu, že jde o první přímou volbu prezidenta, které se účastní úřadující hlava státu.