Pětice hejtmanů dá hlas Drahošovi. Zástupci ANO o volbě raději mlčí

Miloše Zemana opustili před druhým kolem prezidentské volby tři krajští šéfové z ČSSD. K nebývalému gestu se odhodlali hejtmani Jiří Čunek (KDU-ČSL), Martin Půta (STAN), Josef Bernard, Martin Netolický a Jiří Štěpán (všichni ČSSD), když demonstrativně sdělili, že dají hlas Jiřímu Drahošovi.

„Budu volit člověka, o kterém vím, že je kultivovaný, vzdělaný, uvážlivý a hlavně mě nebude neustále něčím překvapovat,“ napsal ve svém vyjádření šéf Pardubického kraje Martin Netolický. Zpravodajové Deníku oslovili všech třináct hejtmanů i pražskou primátorku. Že budou volit Miloše Zemana uvedly jen dvě čelné představitelky krajů.

Puklina v ČSSD

Postoj hejtmanské pětice je do určité míry průlomový, neboť Miloš Zeman se stylizuje do role muže, který rozumí lidem v regionech a je hlasem dolních deseti mi-lionů. Proto třikrát objel celou republiku, snažil se navštívit co nejvíc měst, obcí a radnic. Oporu měl především v hejtmanech z ČSSD, Michalu Haškovi, Jiřím Zimolovi či Miroslavu Novákovi, kteří už ovšem ve funkcích nejsou. Sociální demokracií vede trhlina, která ji dělí na dvě půlky, prozemanovskou a protizemanovskou. Právě Zimola a Hašek založili platformu Zachraňme ČSSD, jejímž ústředním bodem je podpora současné hlavy státu.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD, která dělala Zimolovi léta náměstkyni, má také jasno: „Ve druhém kole budu volit Miloše Zemana. Zejména kvůli tomu, že jeho názory a práci znám z osobních setkání, nikoliv z marketingové antikampaně, jakou bohužel předvádí většina médií a jeho protivníků. Je to kandidát, který nejlépe hájí zájmy České republiky.“

Její slova dokazují, jak hluboký příkop v ČSSD zeje. Královéhradecký hejtman Jiří Štěpán totiž věc vidí téměř opačně: „Ve druhém kole, stejně jako v tom prvním, podporuji profesora Jiřího Drahoše. Jeho osobnost je pro mne zárukou uklidnění rozjitřené atmosféry a zachování dobrého renomé ČR v zahraničí.“

Svoje volební preference převážně tají hejtmani z ANO, kteří jsou vzhledem k situaci Babišovy vlády bez důvěry v ošemetné situaci. Příliš jim nenapověděl ani jejich šéf, který sice Miloše Zemana před prvním kolem podpořil, ale hned po jeho skončení ustoupil o krok zpět. „Pokud chce pan prezident uspět ve druhém kole, měl by jasně deklarovat, že nechce naši zemi orientovat na Rusko a Čínu.“ A v neděli přitvrdil vzkazem, že by se Zeman měl zbavit kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého.

Ve svízelné situaci se tak například ocitl hejtman Moravskoslezského kraje, poslanec ANO a bývalý rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák.

Rozpaky v ANO

V minulosti se nezúčastňoval oslav vzniku republiky na Pražském hradě, neboť prezident Zeman nezval všechny rektory. „Pan Drahoš je člověkem z akademické sféry, k níž mám samozřejmě blíže. Stále ale čekám na jeho stanovisko k vládě, jak si představuje zajištění politické stability,“ řekl Deníku. Jeho kolegyně z Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, která zároveň předsedá Asociaci krajů, naopak pochyby nemá: „Mým favoritem je současný prezident Zeman.“

Jiřímu Drahošovi fandí lidovecký hejtman Jiří Čunek, který se jako první vzepřel proplácení nákladů na pobyt Zemanova doprovodu při plánované návštěvě Zlínského kraje. „Prezident Zeman evidentně není tak zdráv, aby mohl funkci bez problémů vykonávat. Navíc jsem přesvědčený, že se obklopuje nevhodnými lidmi. V tomto smyslu bude pan Drahoš lepší,“ sdělil.