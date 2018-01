Odpoledne se opět otevřou volební místnosti. Boj o Hrad jde do finále

V Česku začne dnes dvě hodiny po poledni finále volby prezidenta. Lidé si v něm budou moci vybrat, jestli hlavou státu zůstane Miloš Zeman, nebo ho vystřídá vědec Jiří Drahoš. Hlasovací lístky s jejich jmény dostanou ve volebních místnostech.

Hlasovat se dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrsků sčítat. Výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle jeho očekávání měly být do sobotního pozdního odpoledne.

Pro Zemana v prvním kole voleb před dvěma týdny hlasovaly zhruba dva miliony lidí, Drahoš získal asi 1,4 milionu hlasů. Podporu mu ale vyjádřili čtyři další kandidáti v pořadí, které volilo dohromady 1,7 milionu lidí.

Volit prezidenta může zhruba 8,4 milionu voličů. V prvním kole tohoto práva využily tři pětiny z nich. Ve finále by jich mohlo být podle odhadů zhruba stejně, tak jako při první volbě před pěti lety.