ON-LINE: Politolog Šaradín: Změna stylu? Urážky přišly už v prvním projevu

/ANKETA/ Miloš Zeman obhájil mandát a bude prezidentem České republiky i v příštích pěti letech. Vítězství nad Jiřím Drahošem však bylo těsné. Celý dnešní den pro vás ještě sledujeme on-line.

V Olomouckém kraji vyhrála úřadující hlava státu podle očekávání, ne tak v Olomouci.

Online reportáž Volba prezidenta 2018 (2. kolo) - online reportáž 28.01. 10:00 V napjatém souboji s liberálním protivníkem byl těsnou většinou znovu zvolen populistický prezident, píše o českých prezidentských volbách britský list The Guardian. Podle něj to naznačuje vítězství protimigračních a krajně pravicových sil a potenciální otáčení české politiky protizápadním směrem. Více ZDE. 28.01. 09:51 Výsledky prezidentských voleb podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly ukázaly, že se řada lidí v Česku necítí komfortně. Politici by proto měli věnovat víc pozornosti lidem na venkově, rodinám s dětmi či důchodcům. Šéf nejsilnější odborové centrály to řekl ČTK. Pogratuloval prezidentovi Miloši Zemanovi ke znovuzvolení a popřál mu dost energie a "schopnost směřovat ČR do lepší budoucnosti". ČMKOS zastřešuje 29 svazů se zhruba 300 tisíc členů. 28.01. 09:40 Režiséra a producenta Václava Marhoula výsledek volby přiměl jen ke strohému vyjádření. "Výsledek voleb absolutně respektuji a nezbývá, než se s tím smířit," řekl. 28.01. 09:24 A co říká šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO)? Tak já jen doufám, že už je po volbách a opravdu přijde zklidnění. Těžko se v tak rozhádané a nálepkovací době žije. — Radek Vondráček (@vondraczech) January 28, 2018 Celá on-line reportáž ZDE

Čemu to přičíst? Jací voliči vlastně rozhodli, že na Hradě nedojde k personální změně a změní Miloš Zeman styl vykonávání prezidentské funkce?

I o tom hovoří v rozhovoru pro regionální Deník Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (na snímku vlevo).

Výsledek je těsný nebo jste očekával těsnější?

Čekal jsem rozdíl kolem čtvrt milionu hlasů. Sto padesát tisíc, to je opravdu velmi těsný výsledek.

Co nakonec rozhodlo? Byla to volební účast, která byla ve druhém kole druhé přímé volby nejvyšší?

Myslel jsem, že se tak vysoké volební účasti nedožiji… Určitě mobilizovali oba dva kandidáti své voliče a především si myslím, že rozhodly dvě věci: podařilo se mobilizovat voliče v územích strukturálně postižených, jako je například Ústecko, Moravskoslezský kraj nebo sever Olomouckého kraje a pak rozhodlo také to, že kritičtější voliči Michala Horáčka a Pavla Fischera možná nebyli spokojeni s kampaní Jiřího Drahoše a nakonec k volbám nešli.

V Kozlově, malý okrsek na Olomoucku vykazující nízký zájem o volby, se zvedli a šli k urnám lidé, kteří doposud neměli zájem volit. Co přimělo nevoliče, aby hlasovali?

Pravděpodobně je mohla ovlivnit Nova, která byla velmi vstřícná vůči Miloši Zemanovi a především debata na Primě, kde prostředí velmi nahrávalo Miloši Zemanovi. Mobilizační kampaň totiž neměl zase tak silnou jako v roce 2013.

Rozhodl nespokojený volič mimo velká města

V Olomouckém kraji byl výsledek podle očekávání. Olomouc překvapila? Čemu výhru pana Drahoše v krajském městě přičíst?

Olomouc je přece jen bohatší město, vysokoškolsky orientované a lidé, kteří žijí v krajském městě, jsou kritičtí k politice Miloše Zemana. Chtěli kvalitativní změnu.

Už při sečtení 30 procent jste odhadoval vítězství Miloše Zemana. Rozhodl tedy nespokojený volič žijící na venkově, případně menším městě, který cítí nespravedlnost a zklamání?

Rozhodl přesně tento volič. Jak jsme to viděli v roce 2017, kdy protestní strany posílily. Tento volič dnes volby rozhoduje.

Urazil novináře, nepoděkoval soupeři

Výhra Miloše Zemana svědčí o tom, že voliči nedbali jeho zdravotního stavu, byť prezident zlehčuje, že jej pouze bolí "nožičky", a na druhé straně o menší známosti pana Drahoše?

Rád bych zmínil jeden efekt, a to ten, který se projevuje v obci se starostou. Pokud tento starosta obhajuje mandát, má mnohem větší šanci než jeho protikandidát, pokud nedělá nějaké obrovské chyby. A volič, který volí Miloše Zeman, je méně kritický a jak to máme běžně v životě, zapomínáme věci nehezké a negativní a spíše si pamatujeme to dobré. A nakonec takové potlačení paměti ve prospěch aktuální situace je bezesporu silný vliv.

Dá se odhadovat, zda staronový prezident změní styl vykonávání prezidentské funkce? Vzpomněla jsem si v této souvislosti na krásné české přísloví o tom, že starého psa novým kouskům nenaučíš…

Ne. To, že sám hovořil o změně, bych vnímal spíše jako nadsázku. On už v tom prvním projevu urazil novináře, některé politiky, především dřívější předsedy sociální demokracie, a zároveň, což mě překvapilo, nepoděkoval svému protikandidátovi za čestnou volbu a nepopřál mu k tomu, že oslovil 2,7 milionu voličů. Změnu absolutně neočekávám.

Babiš by se měl obávat

Na mítincích s občany v Olomouckém kraji Miloš Zeman několikrát zmínil posílení pravomocí prezidenta. Mohou být příští roky těmi, kdy ČR vykročí směrem od zastupitelské demokracie k poloprezidentskému systému?

Prvních pět let ukazovalo, že si bere pravomoci na úkor vlády a myslím si, že tak to bude pokračovat i pokud bude ustavena vláda Andreje Babiše. Koneckonců i rok 2013, kdy si ustavil vlastní vládu bez vůle parlamentu, byl zřetelný náznak. Andrej Babiš by se měl obávat, protože Miloš Zeman bude mandát vykonávat opět silně a bude ho chtít vykonávat na úkor vlády.

Ráda bych se ještě vrátila k profesoru Drahošovi, který řekl, že nekončí. Kde v politice si jej umíte představit? Myslíte, že ještě přijde jeho čas?

Dva miliony sedm set tisíc mandátů je velmi mnoho. I to, že ho podpořili tři zbývající kandidáti, ukázalo na to, že mají vůli měnit politiku. Nejbližší volby pro něj jsou volby senátní a tam za určité konstelace to může být jeho další působení.