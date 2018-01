Politolog: Tak velký zisk Zemana překvapil. Může ale mít problém

Úřadující prezident Miloš Zeman získal v Olomouckém kraji podporu 45 procent voličů. Přitom v historicky první přímé volbě před pěti lety jej v 1. kole podpořilo jen něco přes 27 procent. Zemanův protikandidát a soupeř o Hrad ve druhém kole, Jiří Drahoš obdržel v regionu 22,7 procenta.

Je takový odstup překvapením a jak vidí šance obou kandidátů ve 2. kole, které se uskuteční za dva týdny, sdělil v rozhovoru pro regionální Deník docent Pavel Šaradín (na snímku vlevo) z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V Olomouckém kraji získal Miloš Zeman oproti celostátnímu zisku podstatně více, je to překvapením? Nebo se to dalo očekávat?

Určitě se dalo čekat, že Miloš Zeman zde vyhraje s větším rozdílem než v jiných, zvláště českých krajích, nicméně ten rozdíl je skutečně zásadní a bylo až překvapující, že se blížil padesátiprocentní hranici.

Podívejte se: výsledky voleb v městech a okresech Olomouckého kraje

Co jste nečekal? Čtyři procenta Mirka Topolánka? Desetiprocentní zisk Pavla Fischera?

Překvapilo mě celkové třetí místo Pavla Fischera. A vůbec to, že pokořil desetiprocentní hranici. Překvapením jistě bylo i postavení Marka Hilšera (8,12 procenta), u něhož se čekal výsledek někde kolem pěti procent. A samozřejmě neúspěch Mirka Topolánka - ten je naprosto zásadní (V Olomouckém kraji získal 3,7 procenta).

Co se do něj promítlo? Nastoupil pozdě, polarizuje společnost, historie?

Více věcí. Jednak historie, v podstatě ještě nedávná, ale hlavně to bylo to, že nedokázal vysvětlit, proč kandiduje. Jednak na to měl málo času, ale takový nějaký zásadní důvod jeho kandidatury jeho voliči nepochopili.

Platí, že když Miloš Zeman nevyhrál v prvním kole, že může mít problém v kole druhém?

Může mít problém. Podpora v prvním kole ukazuje, nechci říci úplné, ale maximum, a na rozdíl od ostatních nemá příliš kde brát. Je pravděpodobné, že občanští kandidáti spíše podpoří Jiřího Drahoše, stejně jako Drahošovi voliči. Tedy může mít problém. Ale všechno se dá dohnat.

Lze čekat negativní kampaň

Čím může stávající prezident posílit volební zisk=podporu voličů?

Bude muset přehodnotit strategii. Bude muset vést kampaň. Ukázalo se, že to nestačí, i když kampaň vedl, byl pasivní a nechával to na mluvčím a lidech kolem sebe. Bude muset být aktivní. Jak vidíme, pravděpodobně se zúčastní jedné dvou debat a lze předpokládat, stejně jako před pěti lety, že povede velmi silnou negativní kampaň vůči protikandidátovi.

V takovém duelu může Jiří Drahoš spíše tratit? Debata s Milošem Zemanem bude velmi těžká…

Ano. Bude velmi obtížná. Myslím, že informace o Jiřím Drahošovi si Miloš Zeman sbíral velmi dlouho a připravoval se na něho. Jiří Drahoš může ztratit, pokud bude příliš nerozhodný, pokud nebude odvracet útoky a bude pasivní. Skutečně se pak může ukázat pro některé voliče jako nedostatečným kandidátem. Nicméně má jednu velkou výhodu: za prezidentem Zemanem je pětiletý mandát a negativní skutečnosti z minula. Ale je to skutečně veliké varování, že on za určitých okolností dokáže voliče mobilizovat a ukázat, jaký je to protikandidát a čeho se mají lidé obávat. A své voliče, kteří možná dnes zůstali doma, k volbám přitáhne.

Rozhodnou voliči, ať už ti, kteří zůstali v prvním kole doma, nebo ti, kteří nepřijdou volit, protože jejich kandidát neuspěl a nepostoupil do druhého kola. Účast ve 2. kole je důležitá?

Tak to funguje a pokud bude volební účast alespoň srovnatelná s touto, případně o jedno dvě procenta nižší, prezident bude mít větší legitimitu. I z tohoto důvodu je volební účast důležitá.