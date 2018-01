Polonahá aktivistka se vrhla na Zemana. Ochranka jej odvedla, odvolil později

Prezident se do volební místnosti vrátil až po několika minutách. Uvedl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která nedávno napadla také papeže.

Žena se před příchodem prezidenta ukrývala mezi čekajícími novináři. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman před volební komisí legitimovat, si sundala košili a s výkřiky se rozběhla k hlavě státu. Viditelně otřeseného Zemana odvedla z místnosti dvojice členů ochranky.

Šíření dezinformací, pokus o fyzický útok, snaha zabránit svobodné volbě. To je nenávistný svět odpůrců pana prezidenta!

ZNOJEMSKO: Poplach měli první den voleb v Onšově na Znojemsku, vesničce o pětasedmdesáti obyvatelích. „ Alarm spustila čidla uvnitř obecního úřadu ráno. Když členové volební komise přišli prověřit, co se děje, zjistili, že poplach spustil maličký rejsek. Hlodavce komise z místnosti vyhnala, volby pak odpoledne začaly v klidu,“ popsala předsedkyně okrskové volební komise Eva Bartesová.

ROKYCANY: Volební místnosti se zaplnily po čtrnácté hodině také v Rokycanech. Volit do Střední odborné školy Rokycany přišel také Martin Veselý. “Vybíral jsem dlouho, nechtěl jsem žádné extrémisty. Nakonec jsem zvolil realistu, kterým je podle mě kandidát číslo čtyři Jiří Hynek.”

Odvoleno! Nezapomeňte: dnes do 22h, zítra od 8h do 14h. Obcanku nebo pas s sebou, lístky nemusíte. pic.twitter.com/WZZsFiFsUw

Svůj hlas do volební urny vhodil i poslanec TOP 09 Dominik Feri.

To, co se deje proti stavajicimu prezidentovi, je hnus. Doslova. Je to svobodna prima volba prezidenta. Kazdy ma pravo na nazor, ale ohrozit prezidenta nasi zeme, je odporne.