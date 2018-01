Pražská policie prošetří případ aktivistky, která napadla Zemana

Ten nejsmutnější konec má příběh manželů ze Slavičínska, kdy měla žena v Pitíně v noci ze 7. na 8. listopadu loňského roku pobodat svého manžela. Muž útok přežil a byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice, jeho manželka po činu nejdříve putovala do psychiatrické nemocnice v Kroměříži, odtud pak později do vazby v olomoucké vazební věznici.